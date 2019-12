Tiempo de creer, de ansiar buenas nuevas y tener esperanzas. Pongamos música a nuestros deseos más gaditanos, con villancicos grabados en el recopilatorio 'Los pastores songs'. Ya nos gustaría cantar que olé olé Holanda, olé, Valcárcel ya se ve, que ya se ve, que ya se ve. Ayer, otro frenazo al proyecto como si se topara con un paso de peatón elevado mientras entonamos, con música de 'El tamborilero', "el camino que lleva al badén", de máxima actualidad. ¿Por qué no una guía de badenes para estas fiestas? No, no hay muchas esperanzas aunque la cosa está para formar la marimorena. Pero andamos acomodados, metiditos entre pajas, bebiendo las penas como los peces en el río, buscando alegría, alegría y placer mientras esperamos una señal, una estrella que nos guíe hacia el futuro. Y con la certeza de que esto no lo arregla ni el niño Manué.