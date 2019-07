Ayer lunes no hubo Orgullo, ni Pamplona. Ya pasó. ¿Se esperan mayores dosis de este purgante a España? Digo allí donde unos deciden que otros sobran, o estorban, o deben desaparecer de la escena. Que son las calles y las plazas de todos en los pueblos de todos. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Nadie va a salir al micrófono a poner la paz, el orden y la libertad? Antes de que sea tarde, quiero decir. Le dije que me gustaría que Pedro Sánchez saliera y dijera al país esto es lo que le ofrezco a Casado, a Iglesias, a Rivera. Y esto a los demás, digo canarios, vascos, cántabros, todos los versos sueltos. Eso hace un verdadero dirigente político, un líder. Hacer un puente entre la realidad y el deseo. Y ya luego que cada uno arree. Me preguntaba por "lo que pasa" y si yo creía que lo que más convenía "a España" era un pacto con Rivera, un gobierno de coalición con Cs. Le contesté que cuál era el ofrecimiento. En carteras ministeriales, en políticas contantes y sonantes, digo de impuestos, de situación territorial, de todo. ¿Si digo que a muchos le da espanto un gobierno con Pablo Iglesias dentro, y los votos de separatistas, bildus y demás de lo que usted sabe, digo una enormidad, seré apartado de Reino de los Cielos en esta tierra caliente? Ya hay que mirar para todos los lados antes de dar un paso. O una palabra que se salga del guión que algunos tratan de imponer. Pero ya pasó, ya pasó el 'espectáculo' de Pamplona, el alcalde escoltado por la Policía, que se lo comían; lo de la turbamulta, la zapatiesta que le han montado a los de Ciudadanos (no cabe duda, están en la diana) por participar en el Día del Orgullo por 'pactar' con Vox, que es el ogro recién inventado, en parte por su extraordinaria habilidad para meter la pata hasta el cuadrejón. Pactar con Vox es la cuestión. Si en vez de haber dicho por activa y por pasiva que con Pedro Sánchez ni se habla, ¿el Orgullo le habría dicho de todo y tirado de casi todo a la cabeza? Se debe tratar de la diplomacia por otros medios, se debe tratar de mover el árbol en donde está tranquilamente sentado en una rama Albert Rivera. Inasequible al desaliento de Pedro Sánchez, que mira horrorizado el momento en que se vea obligado a pasar de la cooperación a la coalición y a la Jura en la Zarzuela. O las nuevas elecciones que no quiere para nada. Y no porque vaya a ganarlas con mucho más, es por vértigo…