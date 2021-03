El paso del Ecuador

En Adelante Andalucía empiezan a pensar qué harán cuando lleguen las municipales dentro de dos años y el alcalde confirme que no se presenta, que se va a su plaza de profesor con destino definitivo en Puerto Real a la vez que su pareja Teresa Rodríguez lo hace a la suya en Bornos. La primera duda es si compartirán lista los de Anticapitalistas-Andalucía No se Rinde con los de Izquierda Unida-Ganar Cádiz. Conviene recordar que Martín Vila dejará la política, por ahora con plaza de interino en el Instituto Columela. Un debate difícil que se verá mediatizado por lo que ocurra en la política andaluza, cuyas elecciones serán seis meses antes y donde no hay duda que Unidas Podemos por Andalucía se enfrentará a Andalucía no se Rinde por el voto a la izquierda del PSOE(con Susana Díaz, Juan Espadas o María Jesús Montero, qué sabe nadie). La convivencia en el seno de Adelante Cádiz ha sido amable hasta el momento, con alguna fricción, pero con buen rollo. Empezarán a temblar las piernas cuando haya que hacer lista y campaña, sobre todo, en el momento en el que sea menester elegir candidato a la Alcaldía. La mejor colocada para encabezar la lista es Lola Cazalilla, no se sabe de quién.

En el PSOE el odio africano entre Fran González e Irene García se trasladará a la agrupación local, donde no hay una mayoría clara. José Pacheco ya ha dicho que está disponible para encabezar la candidatura que también querrá Mara Rodríguez, peleada con Fran González a pesar de la larga conversación que tuvieron días pasados en la Zona Franca. Fran González es todavía secretario local hasta que un congreso diga otra cosa, ya veremos cómo se recomponen las diferentes mayorías. Desde la Zona Franca y desde los despachitos de la primera planta de San Juan de Dios se afilan cuchillos, mediatizados todos por los congresos que determinarán el poder en el socialismo. Fran González, pedrista de Adriana Lastra con el apoyo de Luis Pizarro ( ya sin el concurso del gachó del sombrero y la pipa), tendrá mucho que decir aunque no siga de secretario local. Rafael Román, pedrista pata negra, enfrentado con el anterior, hará oír su voz entre sus fieles seguidores. Ya veremos si sigue Irene García al mando del socialismo provincial, si se ha hecho pedrista del todo o está a la expectativa de por dónde sopla el viento .

Mientras tanto, hay movimientos para una candidatura independiente, quizás con Juanma Pérez Dorao y algún otro inquieto. Se da por hecho la desaparición de Ciudadanos a pesar de la dignidad con la que hacen su trabajo, incluso la irrupción de Vox ya sin el handicap de Ana Peral. Supongo que Juancho volverá a presentarse. La política nacional influirá mucho. Empieza el baile.