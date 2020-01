Un buen amigo que ya no está entre nosotros decía que "nada en esta vida es casual". Cuando las piernas acusan el paso de los kilómetros, la cabeza empieza a darle demasiadas vueltas a las cosas y surgen los primeros signos de debilidad, por los auriculares entra en ese momento una canción que te une a alguien que sabe realmente lo que es pasarlo mal y luchar por salir adelante sin rendirse nunca. Y con ese himno que te va diciendo "un pasito más, que sí se puede" es como si ella te susurrara al oído que hay que seguir, que no hay que flaquear y que hay que ser fuerte, como la vida misma. Lo que hasta ese momento eran notas de acompañamiento de fondo para no pensar mucho y aislarte del entorno, justo en el momento adecuado sale a tu rescate algo que te da alas, que te invita a dar un paso, otro y otro más hasta llegar al final. "Nada es casual en la vida". Cuanta razón tenías, amigo.