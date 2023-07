Se ha llevado toda la semana trajinando en sus cajones, desempolvando viejos informes, rescatando inquietantes tarjetas, preguntándose por qué conservaba este o cual papel que ha resultado inútil en estos años... He observado por el rabillo del ojo cómo se tornaban cristalinos los suyos cuando se despertaba la propiedad mágica de esos cachivaches que creíamos inservibles: conservar los recuerdos, las historias, irremediablemente, pegadas a ellos. Se ha ido a enfrentar nuevos retos profesionales. Se va como uno se debe ir de los sitios que ama, con alegría, con la tranquilidad de las cosas bien hechas y con la seguridad que deja personas a las que siempre podrá volver. He seguido sus idas y venidas de estos días con curiosidad y sentimiento porque en su relación con su asiento, con sus libretas, con sus notas, con sus cosas he percibido lo que significa sentir que siempre formarás parte de algo. Y porque lo echaremos de menos.