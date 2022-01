Las papitas sobre el muelle

Con este título publicó Moncho Pérez y Díaz Alersi hace 25 años un encomiástico artículo dedicado al entonces delegado del Estado en la Zona Franca, Rodríguez de Castro. Según su versión, iba a resolver los ancestrales problemas de la ciudad. Ya saben ustedes que Rodríguez de Castro terminó en la cárcel, las papitas parece que no estaban sobre el muelle sino en cuentas opacas. Aquellos delirios de grandeza a la hora de viajar, el sastre y el peluquero que iban a prestarle servicio en su despacho a cuenta del dinero público, la vivienda oficial con criada que pagaba Zona Franca y el resto de actividades, del "brillante gestor". Moncho Pérez no fue muy agudo. Los problemas en Zona Franca empezaron quizás con aquella "auditoría de infarto" anunciada por Felipe González sobre la gestión del delegado Antonio Toscano y Montes de Oca que nunca vio la luz, dicen que debido a las gestiones de su paisano Alfonso Perales. Tampoco se llegó a saber nunca qué hizo Juvencio Maeztu dada su prematura muerte, a Daniel Vázquez le encomendó el PSOE poner orden. Miguel Osuna fue colocado por el PP para arreglar los desaguisados de Rodríguez de Castro. Se obsesionó con Quality Food, la empresa que había creado un joven emprendedor de San Fernando militante de Nuevas Generaciones. Allí mandaban los dirigentes del PP y los gobernantes del PP para que colocaran compromisos. Osuna quiso inyectar dinero y al final se lió parda. Ahora dice el Tribunal Supremo que hay que repetir el juicio porque la Audiencia Provincial no admitió una prueba pericial. Según García Gallardo ZF le debe 35 millones de euros. Se inicia otro proceso que puede durar una eternidad. De camino igual rehabilitan a Silvia López, su mujer, delegada de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía hace años, famosa por ir de Prada y Louis Vuitton a soltar tortugas a la playa. Papitas sobre el muelle son las que necesita Cádiz, no anuncios de precampaña, que es lo que hizo la Junta de Andalucía el lunes: que si el tranvía, que si el hospital, que si 250 millones de inversión, una locura de gastos anunciados por el presidente, aunque no tengan soporte presupuestario ni estén tramitados, una pompa de jabón que le salió bien al PP .

De Valcárcel o de la Escuela de Náutica hablaremos otro día, del nuevo hospital que si ha habido reuniones, que si va a haber una permuta para los terrenos, mientras el mes que viene se pone la primera piedra del nuevo hospital de Málaga, 400 millones de eurazos para lo que no han hecho falta permutas . O la primera piedra para la Ciudad de la Justicia de Sevilla. En campaña electoral lo mismo se besan niños que se se usa el BOJA. Otro día hablamos del Tío del Bigotillo.