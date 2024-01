Como estamos en un país muy refranero, habrá que confiar, para seguir sobreviviendo, en que las palabras se las lleva el viento. Si no, si fueran verdad las cosas que se dicen, luego se desmienten y a continuación se matizan para justificar los cambios de opinión, sería imposible vivir aquí. Porque si las palabras se quedaran clavadas como dice el cante, sería verdad que nadamos en una ciénaga irrespirable de corrupción, conspiraciones y disparos contra la democracia.

Para algunos partidos sólo existe un asunto importante en este país, que es la amnistía. Es verdad que es de gran trascendencia política, pero si hablamos de lo problemático, esas mismas fuerzas podrían dedicar algún minuto a debatir sobre el más que posible colapso inmediato de la Atención Primaria en Sanidad, ante la jubilación e incluso el abandono por parte de unos profesionales mal pagados, mal considerados y amenazados; o de cómo, una vez más, la sequía nos va a pillar sin soluciones previstas; o de la sangrante situación de la pobreza infantil, en la que España destaca. Y, por el lado bueno, podríamos celebrar los niveles de empleo que se están alcanzando, o que millones de personas hayan visto incrementado su salario mínimo de manera considerable.

Si guardáramos un poco de calma para debatir, aparte de escandalizarnos por las innegables cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes, podríamos recapacitar sobre las palabras de todo un jefe de la oposición, el señor Feijóo, que ha afirmado con tufo golpista que “la soberanía nacional ya no reside en las Cortes”, mientras su lugarteniente Tellado se quedaba a gusto llamando al Tribunal Constitucional “cáncer del Estado de Derecho”.

Extrañamente, estos políticos tan dados a opinar y a escandalizarse, no se han querido pronunciar sobre la llamada ‘Operación Catalunya’, llevada presuntamente a cabo por el Gobierno de Rajoy, y consistente fundamentalmente en usar los Cuerpos del Estado para fabricar pruebas falsas contra rivales políticos. Como era contra independentistas, la lideresa Ayuso ha dicho que “cualquier medio es bueno”, y me temo que demasiada gente está de acuerdo con esto. Lo de la ceguera ante la paja en el ojo propio sigue siendo una enfermedad no erradicada, como nunca lo estará la asombrada indignación de cierta derecha cuando precisamente la soberanía popular le arrebata el poder.