Hubo un tiempo en España que el gobierno convirtió el fútbol en el opio del pueblo. De aquel mítico deporte que servía de válvula de escape a las clase obrera del norte de Inglaterra, al palco del Bernabeu con Franco y Señora presidiendo cualquier Copa del Generalísimo que ganaban siempre los mismos. Eran tiempos en blanco y negro, la furia española con Matías Prats en la banda , Pedro Escartín y Miguel Ors en las crónicas. De aquella época se escapaba por su buena pluma Don Antonio Valencia, crítico de teatro y director de Marca que dejó escrito una sentencia que podría grabarse en piedra : "en todos los carros triunfales del Madrid siempre va un señor de negro". Fue Vázquez Montalbán("el Barça es el ejército desarmado de Cataluña") el que le dio otra visión a este deporte, mucho antes de que escritores como Galeano, Benedetti, Almudena Grandes, García Pavón, Benjamín Prado, Luis García Montero perdieran el pudor de confesar sus aficiones futbolísticas, "la cultura de la grada" que cantaron Los Tontos de Capirote. Yo siempre me identifiqué con una frase de Eduardo Galeano que venía a decir algo así : "como todos los chicos de mi país, siempre quise ser futbolista. Yo era buenísimo, jugaba fantástico, pero por las noches mientras dormía. De día era uno de los peores patas de palo que vieron los campos de mi país". Como a mí me pasaba(me pasa) igual siempre quise fijarme en aquellos que eran capaces de escribir grandes crónicas : Santiago Segurola, Julián García Candau, Julio César Iglesias, Paquiño Correal, Alfredo Relaño, Patricia Cazón, Juanma Trueba, Enrique Alcina o Paco Perea en Cádiz, el incisivo Carlos Medina, las narraciones de Juan Manuel Pedreño en Radio Cádiz y en Canal Sur e incluso los comentarios de Ángel Pinto en su Facebook. Ahora todo se ha desbordado pero el gol sigue siendo el orgasmo del fútbol, como también dijo Galeano. Yo soy del tiempo de "España antes del tiqui taca", genial documental que pueden ver en MoviStar , del "Odio eterno al fútbol moderno" obra de Karim y la FRAC, antes de que Guardiola, el VAR y la televisión amanerasen el fútbol, donde ya no se puede dar un empujón en el campo, gritar en las gradas o expresar una opinión a contrapelo. De todo esto y de más trata "Del balón enamorado", un conjunto de relatos obra de periodistas y escritores, 16 hombres y 4 mujeres. Cada cual cuenta sus recuerdos o ficciona sobre "lo más importante de las cosas poco importantes". Cádiz es algo más que el magiquismo recalcitrante.