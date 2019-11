Otra opinión innecesaria sobre los ere

Por resumir: me parece fantástico una sentencia que condena toda una época en la que el PSOE actuó con soberbia e impunidad para montar una red clientelar en toda Andalucía. Espero que sirva a todos los gobernantes al objeto de que utilicen los recursos públicos para el bien común, que no coloquen a los amiguetes y conmilitones en los puestos, que no beneficien a las entidades próximas a sus intereses, que no compren voluntades con el dinero de todos. Me malicio que no va a ocurrir, a la vista de lo que hacen todos los que tienen responsabilidades de gobierno, sean del partido que sean. Debe ser la condición natural de los españoles que aplican aquello de "al amigo el culo, al enemigo que le den por culo y al indiferente la legislación vigente". Eso hizo el PSOE , ese es el criterio general de aquellos años que concluye en esta sentencia. Luego están los que se ponen a favor de viento : esta sentencia no dice que alguien haya robado, como han dicho algunos(el alcalde). Es una forma de corrupción pero no se determina robo alguno. Eso está en otra pieza separada de la trama de los ERE. Ahí se verá la responsabilidad sobre los 140 intrusos que, según parece, han costado 12 millones de euros y los comisionistas que se han llevado 60 millones. También se verá si parte de ese dinero se gastó en cocaína y prostíbulos como dicen en el PP. En esta sentencia y en este juicio no estaba sometido a consideración del tribunal. También habría que precisar eso de que se va recuperar el dinero: ¿van a ir a pedírselo a los que han cobrado cada mes una prejubilación? ¿A los antiguos operarios de Delphi, por poner un ejemplo? ¿La Junta va a dejar de pagar las pólizas de renta a las compañías aseguradoras para que estas a su vez dejen de entregar el dinero mensual a los afectados? Eso deberían decirlo con claridad quienes gobiernan ahora en Andalucía y los dirigentes políticos que se han puesto tan fantásticos.

Aparte de lo anterior tengo para mí que puede estar bien la inhabilitación para quienes promovieron un sistema por el cual se empleaba dinero sin control, aunque ronda por ahí ala teoría de que una ley no puede ser ilegal y por lo tanto no hay prevaricación ni malversación, dicho por un absoluto profano en derecho. Creo de verdad que Manuel Chaves y José Antonio Griñán son dos personas honradas.. Me juego una tapa de ensaladilla en el Labra a que si el Supremo revoca esta sentencia los inquisidores del momento seguirán teniendo razón.