Los ofrecimientos de Sánchez

Desde el mes de noviembre en el que se celebraron las elecciones generales, sin que ningún candidato obtuviera mayoría absoluta, hasta la fecha, nada se ha resuelto y pudiera suceder que hubieran de celebrarse otras elecciones generales.

Recién celebradas, Pedro Sánchez ofreció a Podemos un acuerdo, curado por necesidad del insomnio que la idea le producía, y como por el número de diputados con que contaba UP eran insuficientes, acudió a ERC, con cuyos diputados, además de otras minorías, cubría el cupo, y se dispuso a negociar con los independentistas catalanes. Desde el primer momento las condiciones de estos para apoyarle fueron claras y, además, inamovibles: celebrar un referéndum de autodeterminación y la libertad de los presos, ambas planteadas como exigencias innegociables. Pedro Sanchez, en lugar de aclararles desde el primer momento que no estaba en su mano conceder lo que se les pedía, porque las leyes de España no conceden al presidente del Gobierno facultad para vulnerar la Constitución ni otras leyes del Reino referentes a indultos para concederlos, se avino al diálogo, postergando a los partidos que como el PP y Cs. Por fin ha recibido a sus líderes, dedicándoles poco tiempo. Era sabido que en ningún caso aceptaría renunciar a los votos de Podemos, que estos vendían por una vicepresidencia del Gobierno y algunos ministerios. No hace falta ser un experto politólogo, sino que basta con un conocimiento elemental aritmético, como es la suma, para saber que con los votos o las abstenciones del PP, Cs y otros de parecido espectro, Sánchez podría ser investido presidente del Gobierno. Pero Sánchez no quería ese pacto, como bien lo demuestra con el poco tiempo que dedicaba a los intentos, así como por el ofrecimiento que le hizo a Casado de que 13 de sus diputados (los mismos con los que cuenta ERC) se abstuvieran a cambio de nada para no tener que contar con los independentistas. Imagino que la reunión con la líder provisional de Cs, con 10 diputados, le dedicaría aún menos tiempo.

¿Torra, Junqueras y demás independentistas se conformarán con los buenos propósitos y ofrecimientos de Sánchez, sin ninguna garantía? La investidura es antes que el cumplir con lo ofrecido y como no está en la mano de Sánchez ni convocar por su cuenta un referéndum de autodeterminación, ni liberar a los presos, porque (a Dios gracias) España no es una dictadura, a lo mejor se lo piensan y no le votan.