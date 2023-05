De nuevo el tren

A pesar de las lógicas incidencias que en el normal funcionamiento del servicio tiene las necesarias obras de modernización de la línea AVE entre Sevilla y Madrid, resulta injustificable el mal servicio ferroviario que la Bahía de Cádiz viene sufriendo desde hace meses. Supone una falta de organización por parte de Renfe que no se disponga de trenes suficientes, cuando hay demanda de usuarios, en la conexión con la capital; ni que no se haya previsto con antelación la necesidad de contar con más maquinistas. La provincia no se merece este desastre.