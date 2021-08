El nuevo sindicalismo

Hubo un diputado provincial de personal alcalde de una pequeña localidad de la Sierra que se llevaba a los sindicalistas de la Diputación a su pueblo, les invitaba a comer, les daba una lata de aceite a cada uno para zanjar los convenios colectivos. A la vuelta el diputado colocaba a los hijos, hermanos, cuñados, sobrinos, nueras y yernos de los dirigentes de todos los sindicatos sin distinción para conseguir la paz social. De camino colocaba también a los hijos de algunos altos funcionarios y destacados militantes de su partido, algo así como los tres tercios del franquismo versión PSOE, lo que hizo que la Diputación fuera una balsa de aceite, valga el juego de palabras. Al final los empleados públicos terminan por votar y afiliarse al sindicato más cercano a la empresa, como el que firma una póliza de seguro, así consiguen lo que pretenden gracias al vínculo entre el poder y el sindicato de turno. Durante muchos años en la Diputación este sindicato ha sido la UGT, lo que no ha impedido a otros sindicalistas el beneficio personal. En el Ayuntamiento fue la UGT y ahora es Autonomía Obrera, el sindicato próximo a los anticapis, Adelante Andalucía o como se llamen. Autonomía Obrera surgió entre un grupo de sindicalistas de CCOO que firmaron un manifiesto llamado del 5 de julio en el que criticaban a su sindicato por pedir la liberación de Ortega Lara. Comisiones los expulsó en la época del añorado Juan Pérez, y ellos montaron su chiringuito, ahora convertido en correa de transmisión del Equipo de Gobierno. Cuando en el Ayuntamiento era UGT quien mandaba, este sindicato consiguió que no continuase el expediente que le habían abierto a Lolo Bouza por haber empujado a Carlos Díaz en una movilización laboral. Con el tiempo Bouza fue concejal de Podemos que dimitió porque reconoció en un pleno que había colocado a su hijo en la empresa de limpieza que por su trabajo debía inspeccionar. Esas relaciones del sindicalismo y el poder han llevado a que embarguen bienes de la UGT a cuenta de los EREs o a la famosa foto de un conocido dirigente radical pegándose una mariscada en París, con el daño que ha hecho a muchos abnegados sindicalistas. De aquellos tiempos de La Camocha y del 1001 cada vez queda menos. Es obvio que los sindicatos son necesarios, pero no es menos cierto que el sindicalismo ha perdido el romanticismo de la lucha de la clase obrera, de aquellos tiempos en los que se ponía en huelga la Bazán de San Fernando para no reparar el Esmeralda tan solo porque había sido un centro de torturas de Pinochet. La profesionalización en el ejercicio del sindicalismo ha provocado que algunos caigan en los errores contra los que venían a luchar.