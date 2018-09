El nuevo puente

España no es una monarquía constitucional sino una república corrupta cuyo presidente es Florentino Pérez. Bromas aparte al presidente de ACS le han regalado los últimos gobiernos miles de millones de euros como compensación por el frustrado almacén Castor, los túneles de los Pirineos o las radiales de Madrid, aparte de los títulos que le regalan con asiduidad a su equipo y las recalificaciones de suelo que el Ayuntamiento de la capital le obsequia de manera regular, como ha resuelto la Comisión Europea. Hace tres años vino Tito Floren a la inauguración del nuevo puente sobre la Bahía ejecutado por Dragados, una de las empresas de su grupo. Por allí andaba la vikingada haciéndose fotos con el nefasto personaje, incluido un senador y un diputado del PSOE. Transcurrido todo este tiempo aún no sabemos si la obra ha sido recepcionada oficialmente por el Ministerio de Fomento o estamos pendientes de cualquier minucia.

Más de 500 millones para una infraestructura en un despilfarro que comenzase con Borrell I, Rafael Arias Salgado, Álvarez Cascos, Magdalena Álvarez, Pepiño Blanco y Ana Pastor. Se tiraron 100 millones para ampliar el tablero con destino a una plataforma reservada donde dijo la Junta que iba a ir un tranvía que ni siquiera está en proyecto. Se tiraron otros 100 millones para un tramo desmontable por si algún lejano día se construía en astilleros un superportacontenedor. Doscientos millones a la basura, paga España.

Al margen de la belleza de la obra y de la comodidad para quienes vienen desde fuera con destino al centro, se trata de una manera como otra cualquiera de tirar el dinero. No había el menor estudio de tráfico ni existía una necesidad apremiante de una obra sí. En su día Carlos Díaz descartó un túnel bajo la Bahía porque son obras que no se ven y por tanto no tienen la publicidad necesaria. Se fue Carlos Díaz, llegó y se fue Teófila Martínez y ahora estamos en el tercer año triunfal de José María González. Todavía no se ha ejecutado la Avenida Trasversal a pesar de haberse señalado como necesaria hace 25 años. Tampoco se ha duplicado la carretera industrial entre Plaza de Sevilla y los Bomberos, que también se dijo imprescindible. Pero ahí está el magnífico puente que se ve desde Medina , la estructura mas alta de la Bahía de Cádiz para el uso de 15 mil vehículos. Hubo un tiempo que el sentido común defendía el fomento del transporte público frente a la obra pública pero en España gusta saber quién la tiene más grande .