Un nuevo PGOU

Cuando este periódico publica que solo el 5% del suelo urbano de Cádiz está pendiente de edificar o resolver su situación uno se pregunta para qué sirve revisar el PGOU. El actual no se ha cumplido en su mayor parte, de manera especial en lo relativo a aquellos llamados hitos arquitectónicos que se iban a hacer en el entorno de la Avenida Juan Carlos I (San Severiano, Casitas Bajas, Grupos Fariña Ferreño), pero también el nuevo hospital, la actual y la antigua ubicación para la proyectada Ciudad de la Justicia, los bloques de viviendas en los Depósitos de Tabacos, la operación Plaza de Sevilla, aquella idea de una conexión en trinchera desde la entrada Sur a la Zona Franca a la Glorieta donde está Mercadona. Es decir, hay todavía muchos proyectos sin ejecutar incluidos en el PGOU vigente para dedicarnos unos años a discutir si son galgos o son podencos . Nada impide proceder a realizar modificaciones puntuales del PGOU. Ya se hizo cuando el hoy senador Fernando López Gil, entonces Delegado del Gobierno, quería tirar Tiempo Libre. Se proyectaron suelos dotacionales para que al final no se tire el edificio con lo que aquella modificación no haya servido para nada.

Ahora habría que resolver el futuro de la Terminal Reina Sofía cuando el tráfico de contenedores se mude a la nueva terminal. 300 mil metros cuadrados que sí tendrían un impacto notable en la trama urbana de la ciudad, sobre todo en el Casco Antiguo. Sea lo que sea que allí vaya : viviendas, hoteles, comercial, ocio, dotaciones, precisarán de accesos . Igual si se prolonga el tranvía hasta la plaza de España (el siglo que sea que se terminen las obras) sería menester prever la prolongación hasta la Punta de San Felipe, por decir algo. De igual manera las plazas de aparcamiento en la Punta y junto a la Verja del Muelle, si algún día se elimina o se hace más permeable. Pero esta operación no precisa de una nuevo PGOU porque el vigente ya previó incluso la Avenida Trasversal tras la llegada del nuevo puente, a la que le queda todavía algún tiempo. El uso definitivo a los suelos vacantes en el puerto comercial (incluida la dársena pesquera y la reforma de las naves anexas) es la principal operación urbanística que tiene ante sí la ciudad para los próximos 20 años. Debe hacerse por consenso entre la Autoridad Portuaria, Puertos del Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, con las inversiones necesarias debidamente consignadas para evitar el mamarracho a que nos tienen acostumbrados .