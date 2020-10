Las cosas importantes, en beneficio de la ciudad y de sus vecinos, como las que hizo Teófila Martínez o José León de Carranza, no las hará este Ayuntamiento del cambio presidido por José María González Kichi. Si acaso hará cosas originales como es que, en su segundo mandato como alcalde, pida la baja por razón de paternidad, en una excedencia, con sueldo y gratificaciones íntegros, que es, para mí, una novedad en la vida administrativa, que no las contemplaba para cargos de elección popular. Es cierto que su tiempo de alcalde será muy inferior al de Teófila o al de don León, ya que no piensa presentarse de nuevo, según tiene declarado.

El cambio de nombre del estadio de fútbol donde juega el equipo de la ciudad lo ha delegado en uno de sus concejales, que la ha organizado mediante votación popular, entre los vecinos empadronados. El primer sondeo sobre el nombre preferido ha arrojado un resultado inesperado: los más no quieren que se cambie el nombre del estadio Carranza, que es por el que se le conoce en toda España. A partir de ahí no se sabe que ocurrirá. El alcalde José León le puso al estadio el nombre de su padre y si no se le aclara ahora esto a los gaditanos, éstos seguirían en la creencia que el nombre lo puso José León Carranza en memoria de sí mismo. El papel de su padre Ramón en la Guerra Civil puede decirse que no fue más que un bolo, como los que hacen los actores de cine.

En la votación prevista sólo pueden votar los empadronados. Llama la atención que no puedan votar los socios, porque aunque el estadio no sea del club deportivo, deben tener algún interés en el nombre. Ahora en el Ayuntamiento el concejal Martin Vila ha habilitado una web para consulta y votación. Se podrá elegir entre ocho nombres y se pondrá un 3, un 2 y un 1 junto a las tres denominaciones elegidas, graduándolas así por su preferencia. Esta votación podrá realizarse desde el próximo lunes hasta el siguiente domingo. Estas son las opciones: Ciudad de Cádiz; La Pepa; Gades; Bahía de Cádiz; Gadir; Nuevo Mirandilla; Tacita de Plata y La Laguna. Así que ya lo saben. Elija usted y mande un correo electrónico a la dirección estadiocarranza@gmail.com y se verá recompensado con la satisfacción de haber hecho algo en beneficio de su ciudad. Fernando Santiago ofrece otra dirección, para que los que han votado digan cuál fue su voto y así Martin Vila no de cómo ganadora a la que a él le gusta.