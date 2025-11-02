...pero no para la Sierra

NOTAS AL MARGEN
David Fernández
El presidente Sánchez y Mr. Ripley
El catalejo
Si el nuevo Hospital de Cádiz es la cara de los Presupuestos de la Junta para 2026, junto con la próxima licitacion de las obras para ampliar la autovía A-491 hasta Rota, la cruz se la lleva la carretera A-384 (Arcos-Antequera), que es una de las más peligrosas de la provincia. La Junta sigue mareando la perdiz con esta obra tan necesaria, sin decidirse a licitar el proyecto ni siquiera en el primer tramo, entre Arcos y Bornos. El malestar en la Sierra con este asunto está justificado.
