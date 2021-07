El nivelito

YA se sabe que la obligación de la oposición que sea al gobierno que sea es llevarle la contraria, pero no necesariamente sea como sea. Sí, cualquier éxito del Gobierno será un fracaso de la oposición, así que la cosa deviene en que la principal tarea de esta será evitar los triunfos del rival, o al menos impedir que lo parezcan. Esperar más altura de miras es un sueño de optimistas irredentos, entre los que alguna vez, y felizmente, me conté. O quizá es que antiguamente (como ya puedo decir, por mi cierta edad) eso alguna vez fue posible.

Reducir el consumo de carnes rojas de un país, disparado en los últimos tiempos, parecería ser uno de esos objetivos en favor de la salud que unen o concitan consensos. Es un asunto que se debate y se propone desde hace décadas en foros de todo el mundo. Pero aquí lo propone un ministro y lo que se desata es el festival de la comedia más grotesca posible, desde el primero hasta el último, es decir desde el primer ministro hasta el último presidente de comunidad autónoma. Lo más suave que se ha llegado a escuchar, en cuanto al tono, es que este debate no interesa en este momento a las familias españolas.

Digamos, vale, que Alberto Garzón no es el miembro más brillante del Ejecutivo, que no ha demostrado mucha coordinación con sus compañeros en el Consejo, incluso que su cartera está tan vacía de contenido que tiene que inventarse los temas. Pero para una vez que saca uno que en realidad sí preocupa a mucha gente, los políticos de este país se dedican a demostrar su 'nivelito' llevando el debate al campo de la indignación, la exageración y el escarnio, centrándose en despiezar al ministro, en lugar de dar una opinión reflexiva sobre lo planteado: ¿nos estamos pasando con el consumo de ese chuletón imbatible para Sánchez? ¿De verdad que la respuesta es mandar a Garzón a que engulla hamburguesas sintéticas, llamarle 'empanado' o acusarle de querer hundir el sector cárnico nacional?¿Y ya está, seguiremos dejando el asunto de la salud en manos sólo de los congresos de expertos para que se intercambien ponencias entre ellos? ¿Llegaremos a que nadie pueda recomendar beber menos alcohol, no vaya a ser que hundamos el negocio bodeguero y vitivinícola? Espero que no. Yo, que soy de los que creen que los políticos elegidos sí nos representan, siento cada vez más vergüenza de la manera en que, en definitiva, nos retratan también.