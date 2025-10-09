Qué nivel Maribel

La gente se ha asustado porque al hermano del presidente del Gobierno le han creado un puesto específico en la Diputación de Badajoz. Aquí tenemos una legión de llevadores de maletas que viven del presupuesto, y tenemos los cesantes como ocurría con los gobiernos de la Restauración. Poco a poco se ha ido deteriorando la función pública española a base de premiar el servilismo a costa de la capacidad. Cuando llegó Carlos Díaz aumentó la plantilla, algunos provenientes de las Juventudes Socialistas, del grupo del que luego sería gerente de la Faffe. En los servicios de playa entró gente de la UGT, a los parados de Santo Domingo se les dijo que crearan cooperativas para la limpieza de husillos, para las fuentes, para la iluminación extraordinaria, para las carrozas de Carnaval y así sucesivamente. Con el paso del tiempo se fueron creando empresas municipales porque se decía que era una forma más eficaz de gestión, cuando de lo que se hablaba era de saltarse la ley de procedimiento administrativo, cada día más engorrosa. Cuando se disolvieron los SMAES se crearon dos empresas, Aguas de Cádiz y Eléctrica de Cádiz. Se creó una empresa municipal de aparcamientos para gestionar los creados a lo largo de la ciudad y para la zona azul, se creó una sociedad para gestionar el Palacio de Congresos, otra para la televisión municipal, otra para el Bicentenario, otra para la vivienda. Fueron pasando diferentes gestores: César Garrido, Juan Sales, Aurelio Vélez (lo recuerdo en una comisión informativa informando de que era imposible soterrar el tren), Jesús Oliden, Miguel Mas, Martínez Caño, Carlos García Espinosa. Miguel Mas llegó a Cádiz como gerente del Hospital de Mora. Cuando me lo presentaron en el despacho del presidente de la Diputación me preguntó cuánto dinero costaba comprar periodistas en la ciudad. Luego terminó su gestión como el rosario de la aurora en EMASA. En Onda Cádiz pasaban los gestores, todos vinculados al PP, para que fuera Jorge Moreno quien tomara las decisiones sobre programación e informativos, programa de mascotas incluido. Kichi quiso municipalizar los servicios de playa, cosa que se hizo con gran complejidad, como ahora se quiere hacer con la ayuda a domicilio. En Procasa le han puesto un salario galáctico a una gerente, 80.000 euros más trienios y la cuota del Colegio de Abogados. La broma ascenderá a 100.000, sin que se haya hecho un proceso de selección y sin que en su época de concejal del PP resolviese algo, todo con el dedo del alcalde o de la concejala-promotora inmobiliaria Ana Sanjuán.