Es una idea vieja mía, no de hoy, sino de casi todos los días, pero, como hoy los nervios por saber el resultado son generales como las elecciones ídem, la expongo hoy. A veces, cuando deseamos o tememos mucho, tendemos a no prestar atención al tiempo que nos separa de aquello que ha de venir. Así, nos podemos pasar el día de hoy con el alma en vilo esperando que canten los números esta noche.

No digo que España no se la juegue en el envite: se la juega. Pero nosotros no podemos hacer más que votar y, quien sea creyente, rezar, y ya está. No ganamos nada malbaratando a base de nervios absurdos el maravilloso tesoro de las doce o catorce horas que tenemos por delante. Ya vendrán los escaños o no, pero disfrutemos y aprovechemos con toda intensidad este maravilloso domingo de verano (doblemente domingo) que la vida nos ha regalado.

Fui a buscar un texto de JRJ que lo deja claro. Por la primera ley de hierro de todas las búsquedas (“Lo que se busca nunca aparece”) y su primera ley de oro (“Pero aparece otra cosa mejor”), me encontré con estos versos: “¡Ya se arreglarán los sueños,/ mañana se arreglarán!/ ¡Hoy, a soltar y a gozar!”. Es la idea, todavía mejorada para nosotros porque no habrá que esperar a mañana, sólo al cierre de los colegios electorales.

La cosa es gozar y saltar y no pasar el día presos de los nervios. Sigo buscando, y otro encuentro juanramoniano inesperado: “Yo no cuento mi vida en días, sino mi día en vidas: cada día, cada hora, una vida entera. Un día no es un día de la vida, sino una vida”. Ea, a aplicárselo. Hoy, porque no hacerlo es una tentación que acechará a una gran cantidad de lectores, lo digo; pero es propósito para todos los días. No dejar que el futuro, por inmediato que sea, nos agüe el presente.

Al final encontré el poema que buscaba. Era, cómo no, de Diario de un poeta recién casado. Reza: “¡Cuida bien de este día! Este día es la vida, la esencia misma de la vida. En su leve transcurso se encierran todas las realidades y todas las variedades de tu existencia: el goce de crecer, la gloria de la acción y el esplendor de la hermosura. El día de ayer no es sino sueño y el de mañana es sólo una visión. Pero un hoy bien empleado hace de cada ayer un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza. ¡Cuida bien, pues, este día!”. Hago votos para que nos sentemos a ver el resultado el electoral con la conciencia de un día ya ganado.