Las necesidades de la Universidad

Afinales de enero, los representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Cádiz y la UCA anunciaron un plan para salvar el edificio de Valcárcel, con una inversión “mínima” de 20 millones de euros que pagarán entre todos. Supuestamente las obras empezarán antes de que acabe 2025. El edificio, en el futuro, tendrá “un uso universitario”. ¿Y cuál es ese uso? No se sabe. Porque el rector, Casimiro Mantell, ya dejó claro que Ciencias de la Educación no se moverá de Puerto Real. Por consiguiente, se van a gastar 20 millones en salvar el edificio, lo que está muy bien. Aunque para algo que no se sabe lo que es. Se ha hablado del grado de Farmacia. Y de otros estudios universitarios sin concretar. Y eso nos lleva a una cuestión de fondo.

A la UCA le ocurre lo mismo que al resto de las instituciones gaditanas: necesita ideas claras y proyectos coherentes. Y no es fácil, hay que admitirlo, porque vivimos en una provincia condicionada por tres centros de poder dispersos en Cádiz, Jerez y Algeciras.

En las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona o Sevilla, alrededor de la mitad de los habitantes de la provincia viven en la capital y sus alrededores. Sin embargo, en la Bahía, excluyendo a Jerez, vive un tercio. Con Jerez alcanzarían la mitad, más o menos. Y en Cádiz capital vive apenas el 10% de los habitantes de la provincia.

Hay varios aspectos que deben ser estudiados con rigor. Por ejemplo, ¿dónde residen los alumnos de la UCA? También cuánto tiempo tardan en llegar desde su casa al centro universitario. A lo mejor resulta que en una gran ciudad se tarda más. Tampoco se debe ignorar que las facultades y escuelas universitarias de Cádiz (a las que se quiere añadir el edificio de Valcárcel) se encuentran en el extremo norte de la ciudad, en los aledaños del Parque y la Caleta. Es decir, están en el punto más lejano para quienes llegan desde otros municipios como San Fernando, Chiclana o Puerto Real.

No obstante, el puente nuevo de la Constitución cambió las circunstancias, si lo comparamos con la polémica de los tiempos de Carlos Díaz, cuando no existía ese puente, tan sólo el de Carranza. Por el puente nuevo se llega antes a las facultades de Cádiz viniendo desde Puerto Real o El Puerto de Santa María. Pero también se llega antes desde Cádiz al Río San Pedro.

El edificio de Valcárcel necesita una inversión multimillonaria. Antes de hacerla, se debería ver con coherencia si es una necesidad real para el futuro de la Universidad. O es preferible salvar el edificio y dedicarlo a otro uso.