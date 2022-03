Decíamos recientemente que un grupo de intelectuales de esta ciudad, impulsados por la Real Academia de Bellas Artes, han firmado un manifiesto para que terminen las obras del Museo de Cádiz a la mayor brevedad posible. Recuerden que el proyecto se presentó en el siglo pasado, y sigue sin haber noticias al respecto. Hoy quiero añadir que Cádiz es como la madrastra de Blancanieves con los museos, y que los trata mal, y que es una pena, y que no sé a dónde vamos a llegar, probablemente a ningún sitio. Por ello, propongo que Cádiz cuente también con una trilogía de museos que se podrían denominar los Museos de la Gaditanía: del Carnaval, de la Semana Santa y del Cádiz CF. No es utópico, aunque lo parezca.

El Museo del Carnaval tiene una larga historia, que empezó también en el siglo pasado. Tras descartarse el proyecto teofilesco viñero de la plaza de la Reina, avanzan las obras del proyecto que parece definitivo en la casa palacio de Recaño. Allí tuvo su sede el primer Tribunal Supremo de España. Lo hemos conocido colegio de las Hijas de la Caridad y sede del Conservatorio, entre otros usos. La idea de ponerlo allí fue discutida. Pepe Blas Fernández propuso que se ubicara una sede judicial de jurisprudencia iberoamericana. Pero el proyecto carnavalesco ya parece imparable. Aunque Kichi lo mostró, en plan guía turístico, antes de tiempo.

Para el Museo de la Semana Santa también tenía un proyecto Pepe Blas Fernández, que estaba en todos los proyectos de antes del personaje. Ese proyecto se iba a realizar en los antiguos talleres de Velasco, sitos en la Cuesta de las Calesas, junto al baluarte de Santa Elena. El proyecto, que lo inició Martín José García, sigue congelado. Más congelado que si estuviera en el Polo Norte. Esperando que llegue un buen alcalde que le diga: "Levántate y anda, que ya va siendo hora".

Para el Museo del Cádiz CF no le he visto ningún proyecto a Pepe Blas Fernández. He visto que en el estadio antes llamado Ramón de Carranza (y ahora Nuevo Mirandilla, antes Carranza) hay una sala donde se exponen los trofeos conseguidos por el Cádiz, que no ha ganado tantas copas y títulos como el Real Madrid o el Barcelona, pero sí los suficientes para un museíto. Pudiera ser en el hotel fantasma del estadio, o en otro edificio abandonado. Apunto que el Museo del FC Barcelona es el segundo más visitado de la ciudad condal, como se le decía antes de Ada Colau.

Los Museos de la Gaditanía mostrarían al turista las auténticas esencias del Cádiz profundo, que es el Cádiz que más aparece en la superficie.