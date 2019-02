El muerto del hospital

El proyecto del hospital llevaba conectado a una máquina desde hace mucho tiempo sin que el gobierno socialista se atreviera a decir lo que todo el mundo pensaba y es que el asunto estaba muerto. Ahora la responsabilidad recae en otros y, como desde fuera se empeñaron en decir que había recetas para recuperar el proyecto, ahora no les queda más remedio que aferrarse a una promesa que de momento queda en un ya se verá. De "no es nuestra prioridad" se ha pasado a que "se estudiará el diseño para adaptarlo a las necesidades sanitarias". De momento, lo que se hace es ganar tiempo porque ahora vienen curvas ya la ciudadanía tiene que depositar muchas papeletas en los próximos tres meses. Nos hablan de una hipotética mejoría del enfermo y casi de una recuperación completa que entra casi en el terreno de la fe ciega y de eso no andamos ahora muy sobrados.