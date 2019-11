La muerte de Sánchez

Sánchez va a morir con todo esto y lo más grave no es su muerte, porque le queda la pensión de ex presidente para toda la vida, la secretaria, la oficina, el coche con chófer… Lo peor es que va a arrastrar a su partido al abismo con su muerte, su muerte política, me apresuro a decir, porque por escrito suena no demasiado bien, ¿no crees? Es que, verás, empieza a pensar en baraka, como el que estaba en el Valle de los Caídos, que siempre ganaba, no podían con él. Pírricas o no, ha ganado las batallas. Es una especie de superviviente nato pero le va a llegar la hora como siga adelante con la idea de que va a meter en vereda a los independentistas y nacionalistas en general. Y a los comunistas de Unidas Podemos más Alberto Garzón, que es otro muerto en pie de los que te empezaba a hablar, ¿o qué es la Izquierda Unida de Julio Anguita o la anterior, el invento que pretendía salvar los muebles del PCE con nuevas caras y otras siglas?

Este PSOE pone los vellos de punta a muchos, sobre todo a los de la otra época. Y es el PSOE que ven después de la batalla, una especie de Izquierda Unida, de parque temático a cementerio, como en Francia o Italia. Es que al de Felipe no llega, eso seguro. Porque Sánchez no es Felipe, ni Ábalos es Alfonso Guerra, que todas las comparaciones son odiosas. Es que lo que ocurre de verdad es que hasta ahora, con muchas trampas y toda la cara (vídeos, fonos, hemerotecas, desapareced, es una orden) ha logrado mantenerse, sobrevivir. Se ha cargado (?) a Albert Rivera, antes a Rajoy; ha puesto blandito a Pablo Iglesias y ha impedido que el PP llegue a cien diputados, más bien que se ponga a cien por hora porque el partido de Abascal crece y más que va a crecer, porque cuanto peor, mejor. Para Vox.

Y esto se va a poner peor, más que nada por la famosa regla de oro que dice que lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. O el chiste del escorpión y la rana. Pablo, cuando crea que puede conquistar el cielo, lo intentará. Y sobre todo los que emplean todo el combustible para hacer de España un Estado de varias naciones, o sea, tirar por la borda cinco siglos de Estado Nación, de historia compartida, de espacio compartido. Así, imposible. Y la muchedumbre gritó ¡Barrabás! ¡Barrabás! O sea, el 92% a favor de esto que será la muerte de Sánchez, y del PSOE…