Moreno, altivo e indignado

El debate sobre el Estado de la Comunidad no tuvo lugar. Hubo un debate el miércoles, pero sobre el estado de ánimo del presidente andaluz. Diagnóstico de su chequeo anual: está altanero e indignado. Muy altivo de la gestión de su Gobierno, alardeando cifras récord. Pero no hay que exagerar, Juan Espadas le recordó que Andalucía es la región con más paro y menos PIB per cápita de España. Y está muy enfadado con el presidente del Gobierno de la nación. Juanma Moreno se quejó amargamente del maltrato extremo que inflige a Andalucía el malvado Pedro Sánchez, culpado de todas las perfidias.

Remató su diatriba contra Espadas con el último latiguillo inventado por la factoría de propaganda de San Telmo: “A más Sánchez, menos Andalucía”. E hizo honor a su eslogan. Utilizó decenas y decenas de veces la palabra Sánchez; muchísimo más que la de Andalucía. Un fallo de la puesta en escena de Moreno, un andalucista recién llegado, que tiene la pasión del converso. El presidente andaluz no paró de quejarse de los privilegios que consiguen los nacionalistas catalanes y del trato singular que el Gobierno amenaza con dispensarles.

Reclamó por activa y por pasiva 1.500 millones anuales más de financiación autonómica y 20.000 de deuda acumulada. Nadie le discutió la exigencia. Pero todo el arco parlamentario, desde Vox a Adelante, le pidió que concretara su modelo de igualdad entre regiones y fue incapaz. Este es un juego de suma cero. Las comunidades del noroeste tienen demandas incompatibles con las del sudeste, las más perjudicadas del sistema actual. Y Madrid pretende la ordinalidad que reivindica Cataluña. Pero Moreno no sale de su “I want my money back”, como Margaret Thatcher en los 80, cuando reclamaba el cheque británico a la Comunidad Europea. Y en 2019 fue precursor de Liz Truss, cuyo “aggressive tax cutting” era lo mismo que la bajada masiva de impuestos de Juanma.

Por cierto, cuando el miércoles se lamentaba de que las regiones ricas cada vez son más ricas por los privilegios de Sánchez y las pobres más pobres, estaba retratando lo que pasa en el interior de Andalucía cuando él rebaja los impuestos a los que más tienen. Inmaculada Nieto le reprochó que esté creando andaluces de primera, segunda y tercera. Se defendió el presidente con el respaldo mayoritario de la sociedad andaluza a su proyecto. Bueno, sí. En la elección de su mayoría absolutísima de 58 diputados hace dos años le votó el 24% del censo. Y en las europeas del 9 de junio, el 17%. Tampoco hay que exagerar.