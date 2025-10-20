Morderse la lengua

Para poner en contexto la ciudad en el marco de los hablantes de español representamos el 0,0167%, si la Inteligencia Artificial no miente. Viene esto a decir que somos una cagada de mosca en el mapa, que cualquier barrio de una capital americana tiene más habitantes que nosotros, a pesar de lo cual Cádiz tiene un impacto mucho mayor de lo que representa en términos numéricos o poblacionales. Se demostró en el Bicentenario de la Constitución de Cádiz, cuando se reunieron en la ciudad los jefes de estado y de gobierno de 22 países. Se repitió en el Congreso Internacional de la Lengua Española de hace algo más de dos años, donde los mejores escritores, periodistas y académicos del español se juntaron durante unos días en la ciudad para hablar de mestizaje, entre otros asuntos. Para la historia quedará el Rey en la plaza del Falla con el cajón peruano al compás, inmortalizado, entre otros, por Pelu, que recibió un justo Premio Andalucía de Periodismo. Ese IX Congreso se organizó en tres meses, desde aquel 20 de diciembre de 2022 que se tomó la decisón hasta el 27 de marzo posterior en que se inauguró. La cita gaditana se adoptó a pesar de las reticencias de la Academia de la Lengua, ya dirigida por Muñoz Machado, gracias al entusiasmo del Cervantes y la convicción de quien pagó todo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el apoyo de la Casa Real, todo hay que decirlo. Las turbulencias en Perú obligaron al traslado de la convocatoria, que ahora han estado a punto de dar al traste con el X Congreso. Cádiz ha sido protagonista del Congreso de Arequipa como no ha ocurrido en ninguna de las citas anteriores, el flamenco, la Constitución del 12, la fotografía, Caballero Bonald han ocupado lugares de honor en las actividades en la ciudad peruana, gracias al apoyo del Cervantes y a la iniciativa de las instituciones gaditanas. Quizás debería haberse afinado más con la presencia de distintos escritores gaditanos, que los hay muy buenos con una obra amplia y reconocida, pero nada puede empañar el éxito de Cádiz , de lo que debemos estar orgullosos. Tanto la presencia de Cádiz en Arequipa como el IX Congreso en Cádiz no hubiera sido posible sin el impulso de Luis García Montero, al que se le concedió el merecido título de Hijo Adoptivo de Cádiz propuesto primero por Kichi y asumido con entusiasmo por Bruno. Luis es uno di noi, gaditano de adopción desde hace más de 40 años. En el pleito entre Muñoz Machado y García Montero tengo claro de qué lado estoy: del mismo desde hace décadas, con Luis, un poeta extraordinario, una ciudadano comprometido y una bellísima persona.