Llevaba varios meses queriendo contar lo del mono. No encontraba el momento. Lo del mono es una historia judía. El duque de una ciudad de Centroeuropa, bastante antisemítico y pensándose la mar de gracioso, que es de las cosas más tontas que uno puede pensarse, convoca al rabino para decirle que tiene que enseñar a hablar a su mono, si no quiere ir a la cárcel. El rabino hace una reverencia y le dice que por supuesto con la mejor de sus sonrisas y que sus deseos son órdenes, pero que, debido a la motivante dificultad de la ingeniosa misión, el mono necesitará cinco años para romper a hablar. El príncipe, entre desconcertado y curioso, dice sí. Cuando el rabino lo cuenta a sus vecinos, éstos empiezan a lamentarse y le preguntan cómo es posible que se haya comprometido a esa locura. El rabino les responde: “Cinco años es mucho tiempo. Puede que se muera el mono, puede que se muera el príncipe, incluso puede que me muera yo y hasta puede, en cinco años, que hable el mono”.

No encontraba el resquicio para colar la historia, pero sabía que el mono les iba a hacer bien. Lo que no esperaba, sinceramente, es que el resquicio fuese mío y que el bien fuera bumerán. Llegó mi hija del cine y me contó el argumento de la película. Qué espanto de pensamiento políticamente correcto, además de cursi, valga la redundancia. ¡Ay, que me la van a hacer una ciudadana ejemplar!

Yo, para estos casos, tengo una esperanza literalmente evangélica: Marcos 16, 18. Allí Jesús nos promete que los cristianos trincaremos serpientes con las manos y beberemos venenos –la propaganda subliminal– y no nos dañará. Lo de marcarme un Rasputín con los venenos postmodernos me alegra lo indecible.

Pero mi hija apuesta por el mono, aunque a ella no se lo había contado. Cuando expongo mis temores y le digo, algo teatralmente: “¿Qué podemos hacer, qué podemos hacer?”. Ella dice: “Lo de siempre [y tiene 13], resistir”. Y añade: “Dentro de nada, se pasa la moda y a otra cosa, mariposa”. Ea, lo del mono rabínico clavado.

No sé si será una buena estrategia y, si lo fuese, sería combinada, como un cocktail, con la del veneno y las serpientes. Y también con la audacia de denunciar, como quien no quiere la cosa, tantísimo adoctrinamiento por todas partes, que parecemos la aldea de Astérix… Pero, por lo pronto, todo esto me ha servido para contarles lo del mono, que me parece de primera necesidad, en los tiempos que corren.