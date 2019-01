Las monjitas

Tengo que confesar que soy un fiel devoto de los dulces de las monjas, asiduo al torno de la calle Feduchy menos de lo que quisiera y más de lo que debiera. Reconozco que echo de menos el "¡Qué rico, Dios mío!" de la Diputación, ahora sustituido por unos insustanciales belenes. No tiene punto de comparación con aquellos maravillosos dulces de los conventos de clausura de toda la provincia, ahora en versión reducida en la Casa Pemán. Dicho lo anterior ¿cómo es que las monjas agustinas de Medina Sidonia tenían 10 mil euros en la caja? Se supone que fruto de una actividad económica por lo que se supone que tendrán licencia fiscal, que se habrán dado de alta como empresa, que pagarán impuesto de sociedades, que las monjas que trabajen en la elaboración de los dulces estarán dadas de alta en la Seguridad Social. Si no es así, supongo que la Inspección de la Agencia Tributaria habrá realizado los oportunos expedientes y que la Inspección de Trabajo habrá realizado las visitas correspondientes, como si fueran agrupaciones de carnaval. Cabe suponer también que tendrán al día los registros sanitarios correspondientes, que en las etiquetas pondrán la trazabilidad y composición del producto y que en su elaboración se habrán seguido las estrictas normas de seguridad alimentaria que determina la Unión Europea, no vayan a hacer un "Grimaldi". El hecho de que los dulces sean buenísimos no exime a nadie de cumplir sus obligaciones fiscales, laborales y sanitarias. Una vez cumplidas, lo que hagan con su dinero es cosa de ellas. Por supuesto, que la policía detenga a los ladrones y los lleve ante la justicia, pero ser monjas no exime a ninguna congregación de cumplir con sus obligaciones, como le ocurrirá a cualquier otra empresa que se dedique a la elaboración de alimentos. Si alguien se intoxica no va a venir el Altísimo a curar a los enfermos. Después no hay dinero para sostener las obligaciones del Estado y no podremos recurrir a la Divina Providencia para pagar las pensiones. Si el conjunto de los mortales pagamos a Hacienda, damos de alta a los trabajadores y cumplimos con todas las obligaciones, por muy monjas que sean no deben estar al margen. No sé lo que pensará Zornoza, igual dice que no es cosa suya, que es de no sé qué congregación que depende de una superiora que está en un lugar ignoto, como hizo con Don Javier, por poner un ejemplo. Incluso cabe la posibilidad, dado el buen paladar del prelado, que le gusten los dulces y todo se les perdone por la excelencia de su trabajo.