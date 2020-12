Hasta el mismísimo

No soporto más elogios a Maradona, el maltratador, el drogadicto, el corrupto. Que jugara bien el fútbol no lo convierte en un dios. Digo más, me parece indecente los elogios del vicepresidente del Gobierno solo por el hecho de que fuera amigo de Chaves y Fidel. Qué pesadez de minutos de silencio, de gente señalando al Hispasat.

No soporto las chungas, ni los cribados, ni los antígenos, ni los PCR, ni los confinamientos perimetrales, ni los convivientes, ni los allegados, qué de palabros. Sí, ya sé, tenemos que cumplir las normas, hay que acabar con la pandemia, hay que aplanar la curva signifique eso lo que signifique.. Ya está bien la brasa de las televisiones, radios y periódicos. No soporto a Fernando Simón todos los días dando el coñazo, con la de errores que ha cometido. No soporto a los nuevos expertos, como el exministro Miguel Sebastián o el exsecretario de Estado Martínez Olmos. ¿Ellos hicieron algo cuando gobernaron para prevenir? No soporto a Isabel Díaz Ayuso como si fuera una gran lideresa cuando no ha trabajado en su vida y tiene un nivel intelectual y político que en cualquier democracia desarrollada no serviría ni para llevarle la maleta al último concejal del pueblo más pequeño . No soporto la frivolidad de los zendales. Yo pondría una sección de noticias positivas: alguien habrá mejorado su vida, algún sanitario que estuviese en paro, los que fabricaban paneles de metacrilato, los que venden mascarillas o gel hidroalcohólico, los repartidores de Amazon y Uber Eats.

No soporto a las plañideras que nos dan la murga, algunos lo llevan haciendo toda su vida, como LLORECA: que si los horarios, que si las terrazas, que si los impuestos, que si han dejado de ganar dinero con el partido del Barça. Si no se pagan impuestos ¿cómo se abonan las ayudas que reclaman?¿Cuando ganaron dinero pagaron alguna convidá? En cambio me desopilo con los capillitas llorando porque no pueden dar la brasa con sus procesiones, los carnavaleros que no pueden hacer sus gorgoritos para que todos nos asombremos de lo bien que cantan todos esos con motes de pueblo chungo que dan gritos por televisión. No soporto el buenismo de los que quieren rendir homenaje a los sanitarios y que callaron cuando se producían los recortes en la sanidad pública. No soporto a los chivatos, antes en el balcón y ahora por las calles, diciendo lo que hay que hacer . No soporto a los terraplanistas antivacunas sembrando la incertidumbre. No soporto las frases hechas del tipo "tenemos que cuidarnos unos a otros". No soporto a los cayetanos. No soporto a los que llevan 30 años vendiendo pipas frente a la sede de Pfizer, Moderna o AstraZeneka. No me soporto ni a mí mismo.