¿Y la ministra de turismo???

Fue mi estimada Pepa Díaz, del Hotel Las Cortes, la que dejaba en el aire la pregunta sobre dónde está la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Para colmo, entre los apellidos de su cartera no sólo se encuentra el de Turismo, sino que a éste se le suman Industria y Comercio... casi ná. "Parece que se ha escondido", me decía Pepa. Pues eso, ¿dónde está? Sale sólo para recordarnos que habrá que guardar las distancias en la playa mientras los hoteles de la provincia aguardan los protocolos que les hagan soñar con que Cádiz volverá a ser el Cádiz de a.c. (antes del coronavirus). Reyes Maroto sabe de sobra que en la playita de Santa María se guardará la distancia (que se pueda y que te permita la marea), pero, antes, tendrá que preocuparse por el contenido de su cartera, por la industria, por el comercio y por el turismo, a no ser que esta señora no exista realmente y sea como las hormigas del programa de El Hormiguero.