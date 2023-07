Como a veces me preguntan por mi método de trabajo, aunque no lo recomiendo, voy a explicarlo. Se trata, sencillamente, de hacer lo accesorio, dejando para después lo necesario y todavía para más tarde lo urgente. Quizá se note en este artículo, que es imprescindible que entregue en una hora. Anoche llegue a casa tarde y cansado, pero aún podría haberlo escrito. Preferí escribir, sin embargo, un folio de un libro que no sé si acabaré nunca y que, en todo caso, nadie espera. ¿Por qué? Porque es el método. Si uno se concentra en hacer lo importante (como el artículo de cada día) al final no hace nada más.

Descentrarse multiplica la productividad.

Luego, las cosas necesarias (ya verán ustedes como al final tengo un artículo, aunque sea con la lengua fuera), como no queda otro remedio, se hacen contra viento y marea y contrarreloj. Si uno ha hecho antes las innecesarias, se encuentra con las dos –más o menos– hechas.

Lo practiqué en la carrera. Mi truco para sacar sobresalientes era aprenderme, en vez de el cuerpo del temario, las curiosidades a pie de página y las anécdotas curiosas. Luego, porque de algún sitio tenían que pender los pies de página, lo importante se me daba por añadidura.

Es un método malo para los nervios, conviene estar bien del corazón. Pero, hablando del corazón, también vale para la vida matrimonial. Si uno cuida los detalles minúsculos, lo sustancial va solo, se cuida de sí mismo. Como uno se ciña a lo importante, empiezan los problemas.

Creo que Pascal, que dijo que para conseguir la virtud teologal de la fe lo primero era el agua bendita, estaría conforme con mi método educativo de volcarse en las minucias. A ver cómo se coge ese tenedor, por ejemplo, después de bendecir la mesa y, al final, dar las gracias. Del credo nicenoconstantinopolitano ya habrá tiempo de hablar. Y como estamos en la mesa, confesaré que también doy más importancia a la guarnición que al plato principal.

Quiero ser coherente con mi método minucioso de las pequeñas cosas y no imponérselo a ustedes. Si prefieren concentrarse en lo fundamental, quizá les vaya mejor. No digo yo que a mí me vaya de maravilla. Yo sólo sé que a veces me preguntan cómo se hacen tantas cosas en un día y yo, en vez de guardarme el secreto, lo digo, que es más amable, y además me ha remediado el artículo imponderable y absolutamente necesario. (Más la página y media de mi libro, que también la tengo ya.)