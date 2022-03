Lo mejor...

Después de dos años sin procesiones de Semana Santa, cosa que no ocurría desde la Segunda República, que se proclamó el 14 de abril de 1931 y duró hasta el 1º de abril de 1936 sin que pueda incluirse en el computó de la privación precisamente el año 1931, porque la Semana Santa se rige por el calendario lunar y en su consecuencia en ese año 1931, todas las cofradías pudieron hacer su estación de penitencia, sin más que soportar incidentes menores, por ejemplo cristales en las calles del recorrido. En 1935, las cofradías volvieron a la calle. La de este año de 2022 nos parece a los cofrades una muy especial y hay que recibirla con esperanza y expectación.

Para colaborar en la medida, muy modesta de mis posibilidades, quería preparar para la de este año una colaboración especial. Como tengo mucha literatura cofrade, me disponía a encontrar en ella algo que se acomodara a ese propósito. Mi biblioteca cofrade se compone de volúmenes de pastas duras y además revistas e incluso recortes de artículos, que se encuentran en el sexto de los departamentos en altura de mi biblioteca. Y queriendo seleccionar lo que iba a necesitar, falló la escalera (o yo) y me fui al suelo con el resultado de tres costillas dañadas y quizás una cuarta, según dictamen del doctor Monge, que por cierto es también cofrade.

Así que mi intención de hacer un artículo muy especial se quedó en propósito perdiendo la ocasión, que proyectaba de publicar el mejor de los artículos sobre la Semana Santa, de los que he escrito. Habría que destacar y lo hice en su día que la Semana Santa de Cádiz ha sido declarada de interés turístico nacional. Así se remedia la injusticia de ser la única, entre las capitales andaluzas, que no gozaba de esta distinción aunque aún la declaración sigue sus trámites, porque las cosas de palacio van despacio y en los episcopales aún más.

Quiero aprovechar la ocasión de ofrecer a quién le interese esa colección mía de papeles y libros sobre Semana Santa, pero para después de mi muerte. Como ya he cumplido 86 años, no habrá que esperar mucho. Por cierto, algunos de estos papeles son muy interesantes para los cofrades, fundamentalmente por su antigüedad. Espero que para este Lunes Santo esté restablecido y pueda acudir a la calle de la Palma y presenciar la salida de la Misericordia, como vengo haciendo desde el año 1962, y además otras vivencias cofrades, porque la repetición no cansa. Es una ilusión que para los cofrades se repite todos los años.