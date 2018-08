Las medusas de Podemos

La gente critica a los políticos por todo. Ahora porque están en las playas de vacaciones. Sin embargo, esto no es como lo de Begoña Gómez, señora de Sánchez (según se decía antes, en los tiempos del micromachismo), que declaró y se publicó: "Este año vamos a pasar las vacaciones en Moncloa". Como si Moncloa fuera un resort pijo. Y aparecieron por el Festival de Benicasim, y después viendo linces con los señores de Merkel en Doñana. Pues no, esto (o sea, Cádiz) es diferente. Aquí los concejales gobiernan y se oponen en las playas. Ya lo ha explicado Juancho Ortiz, que hace la oposición para el PP. Ha considerado que el estado de las playas es "deplorable".

Obsérvese el matiz veraniego. Hemos pasado del estado de la ciudad al estado de las playas. Juancho ha recordado que el concejal gaditano debe visitarlas: "Cuando gobernábamos, sobre el terreno comprobábamos el estado de nuestras playas todas las mañanas". Los concejales o las concejalas populares iban a las playas, que las tenía Teófila limpias como la plata, a pesar de las barbacoas. Y la mar de bien iluminadas, mientras los ecologistas decían que las aves se espantaban.

Por el contrario, ahora no se espantan ni las medusas. Llegaron a la playa de Santa María del Mar y picaron a varias docenas de bañistas. La oposición de Juancho Ortiz nos ha recordado algo importante: no había medusas, porque en verano se hacía lo que hay que hacer para que no haya medusas. Una embarcación recogía todo lo que flotaba. Es decir, todo/todo. No como ahora, que es nada/nada. Y, según Juancho, "en caso de que detectase la presencia de medusas en la zona de baño, esta embarcación estaba adaptada para minimizar el impacto de las mismas".

Pero ahora, como esta es una ciudad amistosa con los animales, lo mismo hay perros que flautas que pulgas, que gatos en colonias diseminadas, que algunas ratas despistadas, que ciertas cucarachas (aunque menos que el año pasado) e incluso medusas en la playa de Santa María del Mar, a la que van los indignados de Bahía Blanca, donde ganó el PP.

¿Son de Podemos las medusas? Yo creo que no. El alcalde González vive atento a su gente. Limpian las playas todos los días, el personal hace lo que sí se puede, han arreglado la megafonía, siguen los carteles de Teo aunque un poco más usados...

El problema no es de abandono, sino que todavía están aprendiendo.