Fernando Caballero recalca la importancia de marear el jerez en la copa. No hay que beberlo como limonada. Alguien mal pensado, teniendo en cuenta que nos recibe a los compañeros de promoción del colegio a las puertas de la bodega de Lustau, sospecharía que tan sabios consejos son, sobre todo, prudentes. ¿Está velando por la integridad de sus soleras?

En absoluto, es un tema que nos preocupa. El de la mesura. Es curioso -recapitulo ahora- que, en vez de hablar de the merry old times, como se espera de una reunión larga de cincuentones cortos que compartieron anchos años en las aulas lentas del viejo colegio Guadalete, nos dediquemos a discutir del arte del buen beber. Es un tema de un enorme interés, multiplicado, si cabe, por la cercanía de las ferias sucesivas.

Alguien recita a don José María Pemán: "Beber es todo medida,/ alegrar el corazón/ y sin perder la razón/ darle la razón a la vida". Vale, todo medida, sí, ya, pero ¡¿cuál?! Juanito Mateos recuerda que para los mayores "la tercera es la buena". Pero él también es de la casa y quizá vela veladamente por las soleras. Se suma José Caballero recordando unos versos de su abuelo Julián Pemartín, que al menos suman una: "Una copa es ninguna,/ dos es una,/ tres son dos/ y cuatro las que manda Dios". No sé. En Caná Jesús multiplicó para más de cuatro copas.

Por suerte, tengo presente la severa prohibición de Paula Fernández de Bobadilla: lo de llevar la cuenta de las copas es fatal. Y, encima, difícil. Las preliminares de amontillado, de palo cortado y de oloroso que abren el juego al vino fino, ¿cuentan o no? Esas brevísimas para catar de esta manzanilla y de aquel fino en rama, ¿cómo se suman? Nos acercamos a la física cuántica.

De espaldas a la numerología, yo recomiendo el criterio de letras de José de las Cuevas: "El jerez debe ser bebido, no con moderación, sino con mesura; no con continencia, sino con contención; remachando y arrastrando las erres en vez de tropezarlas". Aprovechando que rijo sobre mis erres, recordaría a Gracián: "En España, la borrachera no llegó nunca a merced, aunque en Francia llegó a señoría, en Flandes a excelencia, en Alemania a serenísima, en Suecia a alteza y en Inglaterra a majestad". Me reprimo porque éstos me conocen de lejos y se reirían de mis dos viejas querencias: a la pedantería y al patriotismo. No conviene animarles a la guasa, que se embalan. ¡Medida, mesura y buenas ferias!