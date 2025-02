Matar a un ruizseñor

Ruizarana contra Ruiz Boix. Los dos ruices nos tendrán que explicar al conjunto de los ciudadanos en qué se diferencian porque, además, se da el caso de que el alcalde de Rota es vicesecretario de le Ejecutiva del alcalde de San Roque. Detrás de Ruiz Arana está la eterna conspiradora Irene García y el romanismo, el misterio del cuarto amarillo es el motivo por el cual va a haber dos candidaturas, si es que las hay, porque me malicio yo que lo de Ruiz Arana tiene como objetivo lanzar la carrera para luego negociar. Modestamente ya pronostiqué que Jaime Armario era la liebre del irenismo-romanismo, un tampantojo para que luego saliera el tapado. Es ya un espacio común la expresión de Pepe Griñán (es del Atleti) llamando Cádiz-Herzegovina a la agrupación socialista de la provincia, que lleva en peleas desde la última glaciación. Peralistas y varguistas, guerristas y renovadores, pizarristas y romanistas, hasta el infinito y más allá que diría Buzz Lightyear. Congresos que se decidieron en el último minuto, como un Barça-Atleti , cuando un grupo de delegados cambió de bando de improviso. Y encima el PSOE de Cádiz parece un país sudamericano: el que gana nombra a los suyos y fulmina a los contrarios. Se da el caso curioso de que la agrupación socialista de Rota tiene 20 afiliados y la de San Roque tiene 600, por establecer magnitudes. Ahí queda a la espera López Gil, que ya ha dejado como único susanista de la provincia a su antiguo mentor Chiqui Jiménez Barrios. López Gil pensó que iba a ser secretario de organización de la Ejecutiva Regional socialista y al final se ha visto relegado al quinto puesto en el escalafón del socialismo andaluz en una secretaria cuya función se desconoce. Mientras López Gil jugaba su juego, le ponía una vela a dios y otra al diablo ya que tenía en nómina a Jaime Armario que ahora “ha dado un paso al lado” según tópico reciente, porque hace años la gente daba un paso atrás, quizás lo que se quiere decir es que me voy sin irme, lo dejo pero quiero seguir. Los que dicen esa frase deberían también explicarnos su significado para ver si nos enteramos. También deberían contarnos si es verdad que Ruiz Boix llegó a un acuerdo con María Jesús Montero en virtud del cual, si es secretario provincial dejará el escaño de Madrid, porque la Nueva Lideresa del socialismo marismeño ha pedido dedicación a los suyos, menos ella misma que es vicepresidenta, vicesecretaria, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, pequeñas incongruencias de la política, esas cosas raras que hacen que la gente no entienda nada.. Así es complicado que el PSOE recupere la Diputación y menos aún el gobierno de la Junta de Andalucía.