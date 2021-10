El Gobierno de España ha lanzado el globo sonda sobre la salida de Madrid de algunos organismos públicos asentados en la capital a ver si cuela, para quedar bien con su coalición plural. Ya ha reclamado Ximo Puig que el organismo Puertos del Estado se vaya a Valencia (¿por qué no a Algeciras, primer puerto español?). A mí la idea me parece estupenda aunque me da que es una manera que tiene el Gobierno de entretener al personal para distraer la atención , en plan Juan Carlos Tamarit: mira aquí para que no pienses en el recibo de la luz, alehop. Se ha hablado de algunos organismos menores pero yo soy de la opinión de que debería abordarse la salida de otros instancias del Estado mucho más importantes. Por ejemplo, no estaría mal que el Senado se ubicase en Barcelona, ocurre ya en Sudáfrica, Holanda o Chile y no pasa nada. Incluso diría que el Tribunal Constitucional podría ubicarse en otra ciudad como Sevilla o Málaga, pasa en Alemania donde se ubicó en Karlsruhe sin que se haya provocado desastre alguno. Por ejemplo, la Organización Nacional de Loterías o el Tribunal Supremo podrían venir a Cádiz, ciudad donde se crearon estas instituciones públicas hace más de 200 años. Puestos a pedir. Cabe esperar la reacción contundente de Ayuso y los ayusers, faltaría más, es su obligación. Sin que sirva de precedente alguna vez alguien debería pensar en el conjunto de España y quién mejor que un presidente madrileño. Ya puestos deberíamos pensar lo mismo a escala andaluza. Miedo me da que un malagueño y un sevillano (alcalde de la ciudad) negocien unos presupuestos porque terminaremos con inversiones en ambas ciudades ante la mirada atónita del resto de Andalucía, con Málaga consolidado un hospital de 600 millones mientras Cádiz espera el suyo (presupuestado en una tercera parte) desde hace 15 años. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía está en Granada, Turismo Andaluz en Málaga. Pues sigamos ese camino: la Agencia de Instituciones Culturales, o como se llame el popurrí de chiringuitos, a decir de Vox, podría ubicarse en Córdoba, sede de la Filmoteca de Andalucía. El Parlamento andaluz podría venir a Cádiz, lugar donde se constituyeron las Cortes que dieron luz a la primera constitución española, al fin y al cabo los menos imaginativos quisieron crear una zona franca en Sevilla a imagen de la de Cádiz, a una hora por carretera, ya que Zoido no sabía qué hacer, ahora Sánchez Monteseirín tiene su propio salario. Descentralicemos para mayor gloria del estado democrático y para el bienestar de la población, antes de que alguien recupere el proyecto de Olimpiadas en Sevilla, ya no está el Capitán Veneno para hacerle un cuplé.