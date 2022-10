La mala fama

Muy difícil superar algo como lo que se dice en el Evangelio (Mateo 19, 23-30) sobre los ricos. Es el propio Jesús el que le habla a los apóstoles: "Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de los Cielos". Muy triste ser ricos, casi imposible entrar en el Reino de Dios, cuando pesen nuestras almas en lo Alto. Y encima los impuestos. Pero claro, Jesús valoraba la entrega a la predicación, el no tener nada, cuyo pago sería la vida eterna. En ese Dios no creen. En la dicotomía de Dios o el Dinero, los ricos eligen el Dinero, naturalmente. Y muchos pobres también, por cierto. La confusión siempre está en lo que significa ser ricos. Yo conozco pocos, la verdad. De oídas a muchos (bueno, tampoco muchos) pero en realidad, a casi ninguno. Uno o cero.

Algunos sé que tienen buenos sueldos, ingresos importantes. Bien administrados poseen signos de riqueza (buenos coches, segunda vivienda, tren de vida) pero trabajan muchas horas todos los días, o no. Las loterías tocan a pocos, la verdad. Es un modo de poseer, eso es la riqueza, la posesión. Quizá por ello, cuando nos hablan ahora de los impuestos a los ricos, esta cosa de que paguen más los que más tienen, siempre nos deja una duda: ¿No lo hacen ya? Encontraron la fórmula verbal -progresividad contributiva- pero por lo que parece no ha tenido mucho éxito porque en el juego del ratón y el gato que consiste pagar impuestos, los ricos se escabullen en sociedades, paraísos fiscales y no sé que otros subterfugios para no pagar lo que se acuerde que tienen que pagar. Dentro de la unidad de la nación española nos dicen también de comunidades ricas y pobres, atribuyendo a las ricas el que pagan menos que las pobres, tienen ese privilegio. Es evidente que las autonomías ni entran ni salen del Reino de Dios, no son personas con un alma inmortal, son lo que son. Max Weber, en su ensayo de 1905 "La ética protestante y el espíritu del capitalismo", defendía que el protestantismo no consideraba moralmente reprobable la acumulación de riqueza, como hacía el catolicismo.

Los calvinistas, sobre todo, consideraban que los ricos habían sido elegidos por Dios para ser salvados, siempre que hubiere sido con el trabajo duro y el ahorro. Un siglo después todo está confuso, el ahorro no está al alcance de cualquiera, ni con trabajo duro. Y los ricos siguen siendo los camellos que no entran por el ojo de la aguja. Impuestos a los ricos es la proclama, pero pagamos los demás.