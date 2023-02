Sin luces en Carnaval

La s excusas utilizadas por el gobierno del Ayuntamiento de Cádiz para justificar la ausencia de alumbrado extraordinario en el Carnaval, por primera vez en décadas y décadas de historia, no pasan de ser una parrafada poética tan propia de algunos de sus rectores. Una justificación cuando no se tiene fundamento para defender tal desastre. La ciudad no se ha vestido de Carnaval, para sorpresa de hosteleros y comerciantes, para indignación de muchos vecinos y para estupor del visitante. Un indicador del desconocimiento que la importancia que unos buenos exornos, entre ellos los luminosos, tienen para vender las excelencias de una ciudad.