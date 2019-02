Para llegar a Setenil

Vivimos unos tiempos pintorescos por los caprichos de las influencers y los que van de influyentes. Así una gachí del tipo de Dulceida aparece en Instagram con una falda de no sé qué y se venden miles de faldas como esa; o si viaja a Pernambuco, allá que se van un montón de seguidores. Pues lo mismo está pasando con Setenil, que es como una Dulceida o una Paula Echevarría de los pueblos blancos. Setenil de las Bodegas fue elegido el destino rural más buscado de España, lo premiaron en Fitur como uno de los pueblos más bonito, y apareció en The New York Times. La gente dice: "¡Ah, Setenil!". Y se convierte en un destino de moda. Y algunos ni siquiera saben cómo son esas bodegas, y las confunden con las de González Byass.

Resulta que Setenil ya estaba ahí. Es un pueblo blanco muy renombrado y reconocido para el turismo. Antes de que los de Madrid y Nueva York lo descubrieran ya tenían esas cuevas tan admirables para los turistas, y esos rincones tan preciosos, y esos miradores, y algunas casas abandonadas, que también las hay. En Setenil encuentras paisajes espectaculares, y mucho gusto por la poesía en la rotulación del callejero: Calle de las Cuevas del Sol, calle de las Cuevas de la Sombra, calle de la Cantarería Alta, calle Camino de la Cruz de Cañete, calle Ventosilla Alta, calle Gibraltar Español…

Cuando aparece Setenil en alguna publicación para alabar su belleza y su exotismo, la gente dice: "Hay que ver los pueblos tan bonitos que tenemos en Cádiz". Pero algunos forasteros vinculan a Setenil con Ronda, que viene a ser su cabecera de comarca. Setenil está lejos de Cádiz, a 135 kilómetros, y con un tramo de carretera que es propio del tiempo de los bandoleros. No existe la autovía entre Arcos y Antequera, y los últimos kilómetros son infames para llegar.

Por el contrario, Setenil cuenta con una estación de tren, que forma parte de la famosa línea de Algeciras a Bobadilla. Setenil es de las pocas poblaciones gaditanas a las que llega el tren, que no pasa por Chiclana, y fue suprimido en Sanlúcar, que son municipios con más de 50.000 habitantes. Así que por tren se podría llegar a Setenil, aunque no desde Cádiz, que sería complicadísimo, sino mejor desde Algeciras, a donde no se puede viajar en tren desde Cádiz.

Ese tipismo propio de otros siglos que mantiene Setenil, a pesar de las oleadas turísticas, es muy natural en esta provincia. En Cádiz hay todavía unas infraestructuras que son propias de otros siglos. No es raro que le guste tanto a los viajeros románticos y a los nostálgicos del siglo XIX.