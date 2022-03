Me causó gran impacto el artículo de Arcadi Espada del domingo en El Mundo, la Literatura -y el Periodismo- soportan con despreocupación la altanera mirada de algunos historiadores cuyo mérito mayor es haber tenido suerte rebuscando en un Archivo. La historia y el periodismo buscan la verdad, por lo menos. La literatura es la verdad de las mentiras, por cierto, pero atención, qué hacemos con Galdós, por ejemplo. Por eso iba a iniciar esta columna de hoy con las palabras titulares: esto no es literatura, la Junta quiere que le regalen el terreno del nuevo hospital y el Ayuntamiento o la Zona Franca se niegan, quieren el hospital y quieren que le paguen el terreno. Bonito argumento para la sátira. Cádiz lo quiere todo y no tiene nada, nada le llega. Digo que igual algún día ponen la primera piedra y le ocurre al nuevo hospital lo que a Chiclana y San Fernando con el tranvía metropolitano, que pasan los años y los años pero antes de este verano habrá, aseguran. ¿Cómo se cuenta esto? Los retrasos, los incrementos de lo presupuestado, el tiempo diferido, las molestias causadas. No se cuentan. ¿Materia de la Historia, materia del Periodismo? La ciudad de las primeras piedras y los relojes parados bien podría ser la metáfora de Cádiz, pendiente de tantas inauguraciones. El boquetazo de "ecléctica" de Cádiz es todo un relato, un filtrado de populismo sin demasiado interés pero de funestas consecuencias, es como si dijeran que al vecino le salió un grano y se murió. Un responsable nos ha dicho que se le fue el asunto, no creyó que ocurriría hasta que vio que había ocurrido. Estupendo. Es para la antología de textos poéticos, pícaros, chungos y dramáticos de la ciudad en los tiempos de Kichi. Pero qué duda cabe, no se puede escribir estos días, al menos yo no puedo, sin el cabreo más grande del mundo por lo que perpetra el viejo comunista y antiguo oficial del KGB que se ha hecho con el poder en Rusia asesinando a los opositores más conspicuos y llenando las cárceles de la disidencia. O sea, la Psicología entraría también en la contienda de la que habló Arcadi Espada el domingo. Porque nadie entiende que el más grande avasalle al más pequeño, y se lo coma vivo, sin la explicación del psicólogo social. Ante nuestra atónita mirada, además. ¿Es esto posible, lo que veo en la televisión es verdad? Han llevado la inflación al 7% y a la gente a una nueva tesitura en la que lo grave que nos ocurre aquí no es nada para lo que de verdad ocurre en Ucrania. ¿Literatura?