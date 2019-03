Una lista con mucho juicio

Dos magistrados en las listas del PSOE, algo poco habitual en las candidaturas de los partidos políticos. Grande Marlaska de número uno y Juan Carlos Campo de número 3, este último una sorpresa porque no figuraba ni en las propuestas del Comité Provincial ni en los nombres sugeridos por las distintas facciones del pedrismo. Ninguno de los nombre promovidos por la Ejecutiva Provincial han sido aceptados por el Comité Federal, un fracaso estrepitoso de la estrategia diseñada en Sevilla o en San Antonio, vaya usted a saber. En lugar de negociar una propuesta donde poder incluir algún nombre, fueron al enfrentamiento con la idea de que a la Ejecutiva Federal le temblarían las piernas en el último momento, cosa que no ha ocurrido. Más bien han conseguido de rebote incorporar al pedrismo a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, que coloca a la número dos de la lista, y a Luis Pizarro, que desde su retiro alcalaíno ha conseguido situar muy bien a dos de sus fieles: Alfonso Moscoso al Senado y Gema Araújo al Congreso. Conexión Alcalá: Luis Pizarro con el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, el primero defendió en su día a Pachi López y el segundo pedrista de primera hora. Los otros grupos del pedrismo han situado a los suyos: Rafael Román a María Jesús Castro, José María Román a Cándida Verdier, Fran González a José Ramón Ortega.

El susanismo no tuvo contemplación con los pedristas andaluces a la hora de hacer las listas al Parlamento de Andalucía: no colocó a ninguno, ni siquiera entre los tres senadores por designación autonómica. Ahora le han devuelto la jugada. Encima todo hace pensar que Pedro Sánchez va a conseguir en Andalucía para el PSOE muchos más votos de los que tuvo Susana Díaz el pasado 2 de diciembre . La política tiene un componente cruel. Antiguamente el PSOE hacía sus listas mediante acuerdos entre los diferentes grupos, lo que llamaban la mesa camilla, ahora se va al exterminio del adversario interno con el fin de desairar a la dirección regional, con lo que les da una patada a Fernando López Gil, Juan Carlos Ruiz Boix y Paco Cabaña, este útlimo tendrá que dar clases en un instituto por primera vez en su vida, no sé si logrará superarlo. En un sms que manda la secretaria de organización a los secretarios locales del partido dice que ha habido "una purga" en Ferraz. El PP ni ha hecho primarias, para qué. Mejor parecerse a Vox que al PSOE. Vox, fiel a su estilo, pone a un general : todos firmes, por España.