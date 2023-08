Los líos de génova

Alberto Núñez Feijóo no salía de su asombro cuando se dio cuenta de que los diputados de Vox no estaban votando a su candidata para presidir el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra. Reunió a su dirección horas después en su sede de Génova, donde estuvieron, entre otros, la propia Gamarra y el malagueño Elías Bendodo. Curiosamente, era Gamarra la encargada de negociar con Vox en el Congreso y fue ella, o alguien de su confianza, quien transmitió a los de Abascal que no les ayudarían para tener un vicepresidente en la Cámara Baja.