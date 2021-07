Los libros más vendidos

Dos escritores gaditanos aparecen en las listas de los 10 libros más vendidos en España. En contra de lo que algunos pudieran pensar, no son José María Pemán y Rafael Alberti. Tampoco Fernando Quiñones ni José Manuel Caballero Bonald. Y no lo digo sólo por citar a autores ya difuntos, sino que tampoco son de vivos que venden libros, como Jesús Maeso de la Torre o Benito Olmo. Los dos escritores gaditanos que aparecen en la lista de los 10 más vendidos son Paz Padilla y Joaquín Sánchez. Se les conocían otras habilidades, como ser una diva de la televisión o un hábil futbolista, respectivamente, pero nunca serían incluidos por Luis María Anson entre los 100 mejores poetas de España, los 15 mejores dramaturgos, ni los dos mejores articulistas del siglo XXI. No obstante, ahí están, vendiendo libros hasta en Hipercor, como si fueran langostinos o almejas.

Conste que resulta admirable esa habilidad. Corrieron ríos de tinta tras la presentación de El humor de mi vida, de Paz Padilla, en la librería Manuel de Falla, en la gaditana Plaza Mina. De Paz recordamos que empezó como enfermera, antes de contar chistes, y por su mucha gracia, y su talento artístico, ha llegado a rivalizar con María Dueñas y otras escritoras de best sellers. Antes, a esas escritoras y escritores tan vendedores, se los veía con malos ojos, y aunque los invitaban (cobrando, por supuesto) a la Feria del Libro de Cádiz y de otros lugares sin baluartes, sus vendidísimas obras no eran glosadas en los suplementos literarios. Ni un crítico de los eruditos se dignaría escribir una breve reseña sobre El humor de mi vida.

Tampoco he leído en los suplementos culturales ninguna crítica literaria acerca de Vivir con arte, el libro exitoso que ha publicado Joaquín Sánchez, natural de El Puerto de Santa María, como Pedro Muñoz Seca (por citar un escritor de derechas) o como Rafael Alberti (por citar un escritor de izquierdas), aunque más conocido que esos dos, por ser futbolista del Betis, internacional, y continuar en activo a los 40 años. En este libro de Vivir con arte no se habla de Velázquez ni de Picasso, ni siquiera de nuestro paisano Manuel de Falla, sino que es otro tipo de arte, más de andar por casa, y con alegría. Lo advierto para evitar confusiones.

Ya ven: se venden libros para no comerse el coco. No van a vender a Platón ni a Schopenhauer, tal como están los tiempos, con Miquel Iceta de ministro de Cultura. Usted también puede escribir un libro, es más fácil que plantar un árbol o engendrar un hijo. Aunque el hijo puede salir escritor y publicar libros, como Paz Padilla y Joaquín Sánchez.