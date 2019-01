30 libros, 400 golpes

Marie Kondo ha pasado ya a nuestras pantallas todas pero, antes de serie, tenía un libro, La magia del orden, en el que nos enseñaba lo mismo que en su programa: cómo vivir en microcápsulas. Como mi apartamento no está muy lejos de ser microcápsula, y convencida de que es el futuro hacia el que nos encaminos, decidí leerlo. Y asumiendo me hallaba toda esa sabiduría zen minimal cuando me encontré con el famoso consejo de que no debemos mantener más de treinta libros en nuestra casa. Miré la pared del uniespacio (llamémoslo salón): ¿cuántos serán, 400, 500? Y eso que se reciclan. Y eso que todo es, pero todo fluye. Y eso que me han dado ganas de montar una pira en todas y cada una de mis mudanzas. ¿Te ha salvado alguna vez la vida una historia, Marie Kondo? Pues eso. Treinta libros. Ahí están: treinta, en el montón de la puerta, listos para donación. Con un toque zen minimal.