Lenguas y votosPolítica, toros y marco mental

El ejemplo de generosidad estratégica de Morante es seguido ya por muchos toreros. Hay que dejarse televisar por el bien superior que es la propia fiesta. La Feria de San Miguel se podrá ver en directo en Canal Sur Televisión. Una grandísima noticia que confirma que estaba más que justificado el reconocimiento recibido en agosto en el Casino de Cazalla por Antonio Sanz por la apuesta de la RTVA por los toros. Más le vale al centro-derecha romper el absurdo marco mental creado por cierta izquierda o se dejará engullir todo el terreno. Más le vale también a ese centro-izquierda moderado de toda la vida no dejarse orillar más y más por el sanchismo excluyente. Qué error, qué inmenso error, el cometido por la izquierda al tirar la bandera de los toros, al reducir la fiesta a cosa de fachas capitalinos. Pura ignorancia, simplismo estúpido. Hay socialistas que no acuden a una plaza para no ser señalados. ¡Viva la libertad! Todavía no ocurre con las procesiones porque la religiosidad popular arrastra masas. Y no se puede ir contra los grandes acontecimientos públicos. La fiesta debe recuperar peso específico con el apoyo de los canales autonómicos y la pérdida de la miopía de los toreros. Y ahí se verá si los considerados progresistas recuperan la senda de siempre. El otro día fue la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso quien con toda naturalidad se fotografió a las puertas del Palacio de San Telmo con Julián López El Juli en la gala de la entrega de los premios de la revista Escaparate. El período de la dictadura de lo políticamente correcto ha generado una reacción que no sólo lidera un partido como Vox. Hay banderas que se pierden para siempre y cuesta un mundo recuperarlas, que se lo cuenten a la derecha andaluza que sumó décadas de penitencia por no coger la enseña andaluza cuando se trataba de luchar por la autonomía. Un PSOE que no da libertad real a sus miembros para ir a los toros, como siempre habían hecho, es un partido que se empequeñece, que renuncia a identificarse con un colectivo amplio de ciudadanos, que se conforma con su parroquia más radicalizada. Y todos sabemos que entre los socialistas hay muchísimos aficionados cabales, gente absolutamente normal y con capacidad para entenderse con quienes no comparten sus postulados. La retransmisión íntegra de la Feria de San Miguel, como la de festejos sueltos de las ferias de Sevilla, Málaga o Almería, es mucho más que una noticia para los aficionados, es el paso desacomplejado del PP para no dejarse comer terreno. Esta vez no ha habido tiro en el pie, sino el corte de las dos orejas con el regalo de una cajita de yemas El Ecijano lanzada desde los tendidos andaluces.