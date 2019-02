El legado de la Alcaldía

Alo largo del último siglo son pocos los alcaldes que han dejado su impronta en la ciudad. Cayetano del Toro con el derribo de las murallas, aparte de otras muchas iniciativas. José León de Carranza por la expansión a Extramuros y el puente. Los dos alcaldes democráticos que hemos conocido han tenido una larga trayectoria que nos obligaría a escribir más sobre su gestión. De Carlos Díaz se puede decir que fue un alcalde austero, honrado y estricto cumplidor de las leyes cuyo legado más vistoso en la ciudad fue el cambio de la playa de la Victoria y los equipamientos en los barrios, gracias a haber tenido buenos equipos de gobierno. Como alcalde le faltó empuje y ambición en un momento en el que las ciudades del entorno y otras capitales progresaban con mucha mayor rapidez que aquella a la que gobernaba, ya saben eso de "los huevecitos se te van a caer". De Teófila quizás se recordará el soterramiento, el nuevo puente y la celebración del Bicentenario, todas estas actuaciones gracias a su impulso particular, aunque dejase una abultada deuda o despilfarrase dinero en propaganda. José María González, licenciado en Historia, deberá pensar cómo quiere ser recordado, por qué acción se hablará de él cuando ya no ocupe la Alcaldía. Por ahora se puede decir que es una buena persona, empático y entrañable, aunque no creo que quiera que se le recuerde por ser buena gente o, como mucho, por el carril bici.

Teófila Martínez se ha despedido como concejala con una carta a todos los vecinos, aunque continuará al frente de la Autoridad Portuaria, primer caso en la historia, donde tiene unos cuantos retos por delante: la puesta en marcha de la nueva terminal de contenedores, los accesos ferroviarios a La Cabezuela y, no menos importante, lo que se ha dado en llamar la relación puerto-ciudad. Es decir, la solución a la verja en el tramo de Canalejas y el uso para la terminal Reina Sofía que, se supone, quedará vacía una vez puesta en marcha la nueva. No se sabe con certeza qué opinaba la alcaldesa del PP sobre estos asuntos así que habrá que esperar a conocer la opinión de la presidenta de la Autoridad Portuaria ¿Se puede eliminar total o parcialmente la verja y usar ese suelo para alguna actividad útil? ¿En Reina Sofía pueden ir viviendas o solo unos equipamientos comerciales y culturales para los que no hay recursos económicos? Esos retos se va a encontrar y para ellos hará falta el acuerdo con el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento, lo que no sé si es la mejor de sus virtudes.