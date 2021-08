Dos lecciones de Berlanga

Zapeando tropiezo con Sor Citroën de Lazaga. Una película que no busco, pero disfruto si la encuentro. Qué dabadabadá de García Abril. Qué reparto: Gracita Morales, Rafaela Aparicio, López Vázquez, Juanjo Menéndez, Rafael Alonso, Tip, Mari Carmen Prendes, José Sacristán, Andrés Mejuto, Antonio Ferrandis… Viéndola recordé las extraordinarias palabras de Berlanga al recibir en 1994 el Goya: "Me gustaría dedicar este premio a una serie de amigos y compañeros -José Luis Saénz de Heredia, Edgar Neville, Pedro Lazaga, Mariano Ozores, José María Forqué- que durante los años 50 rompieron de una vez con aquel cine sombrío, histórico, que representaba el cine del franquismo y fueron los primeros en crear un género autóctono español, que no existe nada más que en España, que es la comedia popular, y que ha sido muy maltratada por los críticos… Me considero discípulo de ellos y quiero dedicarles este premio a todos ellos y al insigne Carlos Arniches del que creo que descendemos todos nosotros".

Saénz de Heredia fue el director predilecto de Franco, el realizador de Raza y Franco, ese hombre. Pero para Berlanga pesaban más A mí no me mire usted, Historias de la radio o Don erre que erre. Neville, tras militar en Izquierda Republicana, se pasó al bando golpista, fue espía en Londres, se afilió a la FET de las JONS y rodó documentales de propaganda franquista. Pero para Berlanga pesaban más El malvado Carabel, La vida en un hilo o El último caballo. Lazaga adaptó La fiel infantería del falangista García Serrano y con su cine de evasión contribuyó a dar una imagen positiva del desarrollismo. Pero para Berlanga pesaban más Los tramposos, Los económicamente débiles o La ciudad no es para mí. Ozores dirigió Morir en España, la respuesta franquista con guión de los falangistas Sánchez-Silva y García Serrano a Morir en Madrid de Rossif, y fue el símbolo mayor del cine de entretenimiento de usar y tirar. Pero para Berlanga pesaban más sus decenas y decenas de comedias con Lina Morgan, Martínez Soria, Manolo Escobar y Concha Velasco, Landa o Pajares y Esteso. Forqué se dio a conocer filmando la novela de Torcuato Luca de Tena sobre la División Azul Embajadores en el infierno. Pero para Berlanga pesaban más Maribel y la extraña familia, Atraco a las tres o Las que tienen que servir.

Lecciones de Berlanga sobre cine y memoria histórica.