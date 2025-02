¿Quién le va a pedir perdón?

Ya han pasado los premios Goya y ahora nos queda la cita de los Oscar para ver qué tipo de ejecución establece la Academia americana para juzgar a la actriz española Karla Sofía Gascón: crucifixión, o libertad, como en La vida de Bryan. En vísperas de la celebración de los premios españoles de cine la actriz de Alcobendas, premiada con una lluvia de estatuillas por Europa, celebraba con desbordada felicidad su reconocimiento profesional. Todos vertían sobre su trabajo palabras que pareciera haber descubierto a una nueva Meryl Streep a la española. Karla, en sus entrevistas, preveía una lluvia de “mensajes de gente terrible diciendo las mismas cosas de siempre sobre nosotras”. Se refería a todos los años de lucha de las personas que quieren hacer su transición física. Reivindicaba una cosa y la contraria: por un lado proclamaba su transexualidad y por otro que no había sido premiada por ser trans. El shock que se vivió fue por una millonada de opiniones a nivel internacional sobre unos tuits que la periodista Sarah Hagi, “mujer musulmana negra “, encontró de la actriz en X. Así que Karla, en vez de defender la lucha trans se vio expuesta en medio del linchamiento. La cuestión es que, en la víspera de los Goya, ministros, profesionales del sector y opinión pública apilaron una torre de troncos de madera para prenderle fuego a esta actriz que vive recluida con su pareja musulmana. De los premios otorgados hasta ahora, nadie se lo ha retirado, ni en Europa, ni en Cannes. ¿Si no mancha un premio ya dado, mancha un premio al otorgarlo? No sabemos si Gascón estará o no en los Oscar. Ahora los americanos tienen un papelón importante y estudiar todos estos dispares comportamientos para aplicar el suyo propio: quienes le entregaron los premios en Europa no se los han quitado. En los Goya nadie quiso prender la pira. Sí le han quitado de los carteles de la película los de Netflix, que no han vetado en cambio a directores acusados de abuso y en Hollywood se sigue premiando a acusados de agresiones sexuales y condenando de violaciones a inocentes. Su propio director Jacques Audiard, quien dijo que la lengua materna de Karla es “un idioma de pobres e inmigrantes” la desprecia. Todo este embrollo público mundial surgió de una corazonada de aquella periodista. Veremos qué criterio racional aplican quienes la juzgarán en los Oscar: crucifixión o libertad.