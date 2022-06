El jurado más polémico

El jurado oficial del Concurso del Falla merece capítulo aparte porque no estado a la altura este año. En lugar de pasar desapercibido, ha llamado la atención en exceso gozando de un protagonismo que no se corresponde en absoluto con su principal cometido. Más allá de que pudo ahorrarse la pancarta, algo del todo insólito, su principal error ha estado en no deliberar desde el principio sus decisiones, tal vez por un exceso de celo. El debatir no sólo no pone en riesgo la transparencia del jurado, sino que resulta del todo recomendable para que el fallo final goce de la mayor de las garantías.