Sufrí en mis carnes a un juez con un tiro dado, sus resoluciones no tenían ni pies ni cabeza, su juzgado era un desastre y su despacho un desbarajuste. Acabó siendo sancionado y siempre me acordé de las criaturas que tuvieran que haber acatado sus sentencias, que no fueron muchas porque una de sus características era su enorme lentitud para redactarlas. Me acuerdo cada vez que a los jueces, gente mayoritariamente sensata, les da por un ataque de corporativismo a raíz de resoluciones extrañas de un compañero que mosquean al personal. No conozco de nada al juez del caso de Juana Rivas. Ni siquiera conozco a fondo su caso y toda aquella movida de 'Juana está en mi casa' me pareció irresponsable. Pero no hay que ser un lince en leyes para saber que algo tiene que estar mal, en la sentencia, en la ley o en el juez (y me malicio lo tercero), para apartar a una madres seis años de sus hijos.