La izquierda que es derecha

Presupuestos. Se supone que hablarán de eso, de dinero, ¿no? De cuentas. Pasta. Pues no: sus señorías mencionaron cinco veces más a Cataluña en el Debate de Presupuestos del Estado que palabras como pensiones o mujeres. Así, tiene cierta lógica (mezquina) que C´s y PP votaran en contra de las propuestas del gobierno, apoyados por los independentistas catalanes. Todos ellos, se supone, en oposición feroz a Sánchez, por ser un pro-relator, usurpador, arrendador, y que los Monty Python rellenen con lo que quieran. No hay lógica que explique por qué un partido supuestamente de izquierda (ERC) ha votado contra el aumento de la partida de dependencia, de las ayudas a la pobreza infantil o la educación obligatoria de 0 a 3 años. Es cierto que Esquerra ha ido alimentando en sí misma una dislexia irreversible. Lo mismo necesitan explicárselo a ellos mismos. A los que sólo tenemos dificultad de coordinación, desde luego que no.